HABER

Afrika'dan gelen leylekler, Dicle Vadisi'nde kuluçkaya yattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Dicle Vadisi'ndeki yüksek gerilim hatlarında yuvaları bulunan leylekler, çiftleşme döneminin ardından kuluçkaya yattı.

Mücahit YOLCU- Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Dicle Vadisi'ndeki yüksek gerilim hatlarında yuvaları bulunan leylekler, çiftleşme döneminin ardından kuluçkaya yattı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kar yağışıyla birlikte yavru sayısında bu yıl artış beklediklerini söyledi. Afrika'da, Nil Nehri kıyısında kışı geçiren leylekler, baharla birlikte Dicle Vadisi'ne göç etti. Leylekler, çiftleşme sonrası Diyarbakır- Bismil karayolu üzerinde, 200 metre aralıklarla bulunan, yüksek gerilim hatlarını taşıyan demir direklere kurdukları yuvalarda yumurtlayıp, kuluçkaya yattı. Leylekler, Dicle Nehri kıyısında sulak alanda beslenip, yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyor. Yazı burada geçirecek olan leylekler, yeni aile bireylerinin ergenleşmesiyle, sonbaharda yeniden Afrika'ya göç edecek. YAVRU SAYISINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ Dicle Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, 2003'ten bu yana kar yağışının, doğaya ve leyleklere olan etkisiyle ilgili gözlem yaptıklarını söyledi. Yuvalarında havadan da görüntülenen leylekler ile yumurtalarını sayıp, kayıt altına alan Prof. Dr. Kılıç, bu yılki yağışla birlikte yavru sayısında artış beklediklerini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, "Diyarbakır Bismil leylek kolonisi, Türkiye'nin önemli leylek kolonilerinden biri. Bir önemli özelliği daha var. Burada çok daha fazla yavru yetiştirilir. Bu yönüyle Türkiye ortalamasının üzerinde yavru elde ediliyor. 2003'ten beri biz burada çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık 200 metre aralıklı elektrik direklerinde birer leylek yuvası var. Yaklaşık 15 yılın üzerinde bir gözlemimiz var. Bu çalışma da bu yönüyle Türkiye genelinde bir ilktir. Oldukça önemli sonuçlar var. Kar yağışının, leyleklere ve doğaya olan etkisini inceliyoruz. Bir paralellik var. Tabiatta kar yağışı bolsa, o sene yavru sayısında ciddi artış var. Bu sene de muhtemelen bunu göreceğiz. Bu senenin bir başka ilginç özelliği çıktı ortaya. Daha önce Şubat ortalarında geliyorlardı. Muhtemelen bu sene soğuk ve yağışların etkisinden dolayı Mart başından itibaren görmeye başladık. Bazı yuvalarda kuluçka iki haftaya, bazılarında ise daha yeni başlangıç var. Bu da beklediğimiz sapmalardan biridir" diye konuştu.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda büyük final için geri sayım başladıfizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda büyük final için geri sayım başladı
Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası! Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.