Afrika'dan gelen şahinler, yuvalanmak için dağılıyor

Mücahit YOLCU- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- AFRİKA'dan Türkiye'ye göç eden şahin türleri, Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'nde dinlenip, yuva kurup üremek için doğudaki kentlere yayılmaya başladı.

Afrika kıtasından yaz mevsimini geçirmek için Türkiye'ye göç eden paçalı, arı, tepeli arı ve kızıl gibi çeşitli şahin türleri, göç yolundaki Hatay'dan doğu ve batıdaki illere dağılmaya başladı. Hatay üzerinden Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'dan geçen kuşlar, Diyarbakır'a ulaştı. Dicle Vadisi'nde ağaçlık bölgelerde toplu olarak konaklayıp, bir süre dinlenen şahinler, buradan da yuva kurup yavrulamak için diğer illere dağılıyor. Yazı Türkiye'de geçirecek yırtıcı kuşlar, sonbaharla birlikte yeniden Afrika'ya göç edecek.

DİCLE VADİSİ'NDE DİNLENİYORLAR

Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Afrika'dan Hatay'a gelen şahin türlerinin, Dicle Vadisi'nde dinlenip, yorgunluklarını attıklarını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, tarla faresi, kertenkele, kurbağa ve yılan gibi hayvanları yiyen şahinlerin, çiftçi dostu olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da bu olağan bir süreç. Dicle Vadisi, deyim yerindeyse bu kuşların dinlenme mekanı. Kuşlar bunu içgüdüsel olarak biraz da tecrübe yardımıyla öğrenebiliyorlar. Şahin türlerini, karaçaylakları ve diğer yırtıcıları, kerkenezleri, atmacaları burada görebiliyoruz. Buradan Güneydoğu'nun diğer kentlere geçerler. Hatay'dan geldiler. Hatay önemli bir geçittir. Orada bir batıya giden, bir de doğuya giden bir göç yolu var. Buradaki doğuya giden göç yoludur. Hatay'dan gelen bu kuşlarımız, Dicle Vadisi'nde dinlendikten sonra Doğu ve Güneydoğu'daki üreme yerlerine dağılırlar" dedi.

