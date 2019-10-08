HABER

Afrika’dan getirdikleri sahte altınlarla vatandaşları dolandıran şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

Afrika’dan getirdikleri sahte altınları uygun fiyata satacaklarını iddia ederek vatandaşları dolandıran 2’si Afrikalı 6 kişi polis operasyonuyla yakalandı.Afrika’dan getirilen sahte altınların vatandaşlara satılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Afrika’dan getirdikleri sahte altınlarla vatandaşları dolandıran şüpheliler yakalandı

Afrika’dan getirdikleri sahte altınları uygun fiyata satacaklarını iddia ederek vatandaşları dolandıran 2’si Afrikalı 6 kişi polis operasyonuyla yakalandı.
Afrika’dan getirilen sahte altınların vatandaşlara satılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen R.C.Ç isimli vatandaşın şikayeti üzerine çalışmalara başlayan ekipler, şüphelilerin R.C.Ç.’nin bir arkadaşıyla irtibat kurduğu ve aynı yöntemle dolandırılacağı ihbarıyla çalışmalarını sıklaştırdı. Şüphelileri takibe alan ekipler bir görüşme ayarladı. Ekipler, görüşme öncesinde 4 kişinin görüşme yapılacak yere gelerek keşif yaptığını tespit etti. Keşif yapılmasının ardından Afrikalı oldukları öğrenilen asıl şüpheliler görüşmek üzere otele geldi. İlk görüşmede anlaşamayan taraflar otelden ayrılarak dağıldı. İkinci görüşme için bir sonraki gün buluşan taraflar anlaşarak altın ve para değişimini gerçekleştirdi. Burada şüphelilerin karşı tarafın güven duygusunu kazanmak için uyguladıkları akıl almaz plan devreye girdi. Altınların gerçek olup olmadığını tespit etmek için kuyumcuya gidebileceklerini belirten şüpheliler parayı da otelin kasasına koyabileceklerini söyledi. Bunun üzerine müşteri kasaya koymak için parayı şüphelinin birine verdi. Şüpheli ise parayı kasaya koyduğu esnada yanında getirdiği sahte dövizle yer değiştirdi. Bu esnada harekete geçen ekipler Kamerun uyruklu Ranel Fokoua (28) ve Gine uyruklu Saumah Sekou (23)’yu yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon anı kamerada
Şüpheliler ve müşteri arasındaki sahte altın ve döviz alışverişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Müşteri tarafından getirilen paranın şüpheliler tarafından alındığı anlar ve polis ekiplerinin harekete geçerek operasyon düzenlemesi kameralarca kaydedildi.

Şüpheliler son işlerinde yakayı ele verdi
Gözaltına alınan Ranel Fokoua(28) ve Gine uyruklu Saumah Sekou ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin müşteriyle gerçekleştirdikleri ilk görüşme öncesinde keşif yapan 4 şüpheli de düzenlenen ayrı bir operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ucuz altın vaadiyle 3 kişiden toplam 160 bin dolar dolandırdığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda şüphelilerin müşterileri dolandırmak için kullandıkları bir miktar sahte altın ve sahte döviz ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Mahkemede Ranel Fokoua tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afrika’dan getirdikleri sahte altınlarla vatandaşları dolandıran şüpheliler yakalandı

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralıİki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Kars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma yutmadıKars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma yutmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.