"Afrika'dan selam" diyerek yola çıktı, 5 bin kilometre pedal çevirdi

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ndiaye, Türkiye'yi her yaz gezdiğini dile getirerek, bu seneki gezisini bisikletle yapma fikrinin aklına düştüğünü ve "neden olmasın" diyerek yola çıktığını anlattı.

"Afrika'dan Selam" adını verdiği yolculuğunda uğradığı her şehirde insanların kafasındaki Afrika imajını değiştirmeyi amaçlayan Ndiaye, "Kusti" adını verdiği bisikletiyle Türkiye'nin dört bir yanını gezerek, 5 bin kilometre pedal çevirdi.

İSTANBUL (AA) - AMMAR NAS - Mahalle sakinlerinin kendisine hediye ettiği ve "Kusti" adını verdiği bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Senegalli Mustafa Ndiaye, yaklaşık 3 ay süren yolculuğunu tamamlayarak, başlangıç noktası olan İstanbul'a döndü.

Bisikletle Türkiye turunu yapmasının bir başka nedenin de Afrika'yı Türklere anlatmak olduğunu belirten Ndiaye, "Birbirimizi daha çok tanımamız gerektiği düşüncesindeyim. Kulaktan dolma bilgileri dinlediğinde, 'Bunlar bu bilgileri nereden alıyor, Afrika hiç böyle bir yer değil' dersin ama böyle biliyorlar. Medya böyle gösterdi ya da böyle görmüşler. O yüzden adını 'Afrika'dan Selam' koydum ve yola koyuldum." dedi.

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- 5 bin kilometre yol yaptı

Yolculuğa İstanbul'dan başladığını, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerini gezdiğini aktaran Ndiaye, İç Anadolu Bölgesi ile doğudaki birkaç şehri gezmediğini söyledi.

Ndiaye, Türkiye turunun 3 ay 5 gün sürdüğünü vurgulayarak, gittiği yerin büyüklüğüne göre bir şehirde ortalama 2-3 gün vakit geçirdiğini, Karadeniz Bölgesi'nde ise daha uzun süre kaldığını ifade etti.

Ailesinin başta bu geziye sıcak bakmadığını, ısrarı üzerine kabul ettiklerini aktaran Ndiaye, "Amacım Türklerle kaynaşmak ve daha iyi tanımak. Türklerin Afrika'ya olan bakış açısını bir nebzede olsa değiştirmek istedim. Amacım, Afrika'nın aslında düşündükleri gibi her yerde balta girmemiş ormanların ve devamlı önlerine hayvan çıkan bir yer olmadığını anlatabilmekti. Hedefim onların ilerde Afrika'ya gitme planlarını oluşturabilmekti. Çoğu insanın fikrini değiştirebildiğim için mutluyum." diye konuştu.