Afrikalı 50 milyon kadına dijital alanda eğitim verilecek

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) öncülüğünde, 38 Afrika ülkesinden 50 milyon kadına dijital alanda eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen "Küresel Cinsiyet Zirvesi"nde, 38 Afrika ülkesinden 50 milyon çalışan kadına, dijital alanda eğitim verilmesi kararı alındı.

Zirvede alınan kararda, "Batı Afrika gelirinin yüzde 65'ini tarımdan elde ediyor ve bu sektörde çalışanların yüzde 80'i de kadınlardan oluşuyor. Dijital alandaki eğitimler, kişilerin ürünleri tüketiciye daha rahat ulaştırabilmesi için büyük bir fırsat olacak." ifadelerine yer verildi.

Afrika Kalkınma Bankası tarafından desteklenecek eğitim projesiyle farklı sektörlerden kadınların ürünlerini daha kolay pazarlayabilmelerine destek olunacak.

Bu arada, Küresel Cinsiyet Zirvesi bugün sona erecek.

