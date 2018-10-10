Afrikalı adam yaptığı şovla herkesi şaşırttı

Afrikalı bir adam sanki vücudunda kemik yokmuş gibi yaptığı birbirinden değişik hareketlerle izleyenleri şaşkına çevirdi. Sokakta kendi çapında gösteri yapan adam, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. İşte o görüntü.
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