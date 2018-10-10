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Afrikalı adam yaptığı şovla herkesi şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

Afrikalı bir adamın sokak ortasında yaptığı ilginç hareketler sosyal medyada ilgiyle izlendi. Vücudunu şekilden şekle sokan adam marifetlerini herkesin içinde sergiledi.

Afrikalı bir adam sanki vücudunda kemik yokmuş gibi yaptığı birbirinden değişik hareketlerle izleyenleri şaşkına çevirdi. Sokakta kendi çapında gösteri yapan adam, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika sokak gösterisi

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