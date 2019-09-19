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Afrikalı ailelere süt keçileri dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

Yoksulluğun hakim olduğu Burkina Faso’da ‘Süt Keçisi Projesi’ hayata geçirildiği duyuruldu.

Afrikalı ailelere süt keçileri dağıtıldı

Yoksulluğun hakim olduğu Burkina Faso’da ‘Süt Keçisi Projesi’ hayata geçirildiği duyuruldu. Proje kapsamında muhtaç aileler, kendilerine bağışlanan süt keçilerinden elde ettikleri süt ve süt ürünleri ile gelir elde edecek.
Paylaş İnsani Yardım Derneği Afrika’da ailelere süt keçileri dağıtmaya başladı. Dernek Başkanı Ali Kırmızı, projeyle Afrikalı ailelerin sürekli bir kazanç elde ettiğini belirtti. Gaziantep dernek, Afrika’nın yoksulluğuna çare olmak için harekete geçti. Yapılan dernek açıklamasına göre, büyük bir yoksulluğun yaşandığı Burkina Faso’da Süt Keçisi Projesini hayata geçirildi, onlarca aileye süt keçisi hediye edildi.
Açıklamada görüşleri bulunan Kırmızı, yoksullukla mücadele etmek için süt keçilerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Uganda ve Burkina Faso’ya giden arkadaşlarımız süt keçisi dağıtılan ailelerin sevincini ve hayata tutunma mücadelesini anlattığında yaptığımız işin önemini daha iyi anlıyoruz” şeklinde konuştu.
“Süt keçileriyle aileler sürekli bir kazanç elde ediyor”
Ali Kırmızı, bu projeyle Afrikalı ailelerin sürekli bir kazanç elde ettiklerini ve yardım beklemeden ihtiyaçlarını giderebildiklerini söyledi.
“Bağışçılarımızın destekleriyle Uganda ve Burkina Faso’da 100’den fazla aileye iki süt keçisi teslim ettik” diyen Kırmızı, “Böylece yaşama tutunmalarına bir nebze de olsa katkıda bulunmaya çalıştık. Afrika’ya yönelik yardımlarımıza devam etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Kırmızı, “Sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunu sürekli aklımızda tutarak, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Uganda ve Burkina Faso gibi ülkelere daha fazla yardım yapabilmek için sizlerin de desteğinizi bekliyoruz” dedi.

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