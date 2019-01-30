Afrikalı büyükelçilerden AK Parti'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 15 yılda, Türkiye ile Afrika ilişkilerinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyebiliriz." dedi. Yılmaz, parti genel merkezinde düzenlenen, büyükelçi ve maslahatgüzar seviyesinde Afrikalı 30 temsilcinin katıldığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 2005 yılında başlattığı "Afrika açılımı"nın ardından ilişkiler konusunda önemli mesafeler alındığını söyledi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bakıldığında Türkiye'nin Afrika'da yaptığı doğrudan yatırımların 6 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, "Ticaret hacmimiz 20 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'de Afrika'dan çok sayıda öğrenci var. Sağlık hizmetlerinde ve eğitimde işbirliklerimiz var. Türk Hava Yollarının Afrika'ya sefer sayıları 50'yi, temsilcilik sayımız ise 45'e ulaşmış durumda." diye konuştu. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ziyaret ve sonrasındaki gelişmelerin bütün dünya tarafından takdir edildiğine dikkati çekerek, "Son 15 yılda, Türkiye ile Afrika ilişkilerinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Ama bu yeterli değil ve önümüzdeki dönemde çok daha yüksek seviyeye çıkması gerekiyor." dedi.

- "Afrika'nın en büyük kaynağı genç nüfusu" Afrika nüfusunun 2050 yılına kadar 2,5 milyara kadar ulaşacağının tahmin edildiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu: "Dünyadaki genç nüfus potansiyeli en yüksek kıta Afrika. Sahip olduğu araziler ve madenlerin yanı sıra Afrika'nın en büyük kaynağı genç nüfusu. Bu genç nüfus ile Afrika'nın önümüzdeki dönemde çok daha hızlı bir gelişim seyri içerisine girmesini bekliyoruz. Türkiye'nin de Afrika ortaklığını çok daha ileri seviyeye ulaştıracak. Sadece madencilik ve tarımda değil, endüstride, genç girişimciliğin gelişmesinde Türkiye ile Afrika'nın yapacağı çok büyük işler var." Yılmaz, geçmişte bazı ülkelerin Afrika'ya fayda sağlamadan sadece kaynaklarını sömürdüğünün altını çizerek, "Türkiye'nin çok şükür sömürgeci bir geçmişi yok. Temiz bir geçmişle Türkiye ve AK Parti Afrika'da ortaklıklar geliştiriyor. Türkiye sadece kazanmıyor aynı zamanda kazandırıyor. Buradaki büyükelçiler de Türkiye'nin bu durumunu takdir ettiklerini ifade ettiler." dedi.