Afrikalı çocukların balon şaşkınlığı

SEFA ŞAHİN - İç savaş ve kıtlık nedeniyle yoksulluğun hüküm sürdüğü Burkina Faso'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri aracılığıyla balonla tanışan çocukların şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, çocukların şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdıkları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için korkarak ağladıkları yer aldı.

Afrika kıtasındaki ülkelerden Burkina Faso'da doğdukları andan itibaren iç savaş ve kıtlıkla karşılaşan çocuklar, yaşıtlarından farklı olarak birçok yiyecek ve oyuncaktan mahrum büyüyor.

Kara Kıta'daki çocukların yüzünü güldürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDV, Burkina Faso'da yaşayan çocuklara gıda ve giyecek malzemelerinin yanı sıra şeker ve balon dağıtımı yapıyor.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'ya giden TDV gönüllüleri, yardım için gittiği ailenin çocuklarının kendisine verilen hediyeler karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Videoda, çocukların şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdıkları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için ağladıkları yer aldı.