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Afrikalı çocukların ilk kar sevinci

İLGİNÇ HABERLER  | 14.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Kanada’nın Toronto şehrine varışlarının üçüncü günü ömürlerinde ilk defa kar yağışıyla karşılaşınca sevinçle dans eden Eritreli iki kardeşin görüntüleri birkaç saat içinde sosyal medyada 2 milyon kez tıklanarak, binlerce kez paylaşıldı.

Ailesi ile mülteci olarak Kanada’ya gelen iki kardeş, ilk defa kar yağışını görünce sevinçle dans etti. Çocukları videoya çekip sosyal medyada paylaşan Kanadalı Rebecca Davies, anneleri ile Kanada’ya mülteci olarak gelen çocukların ilk defa karşılaştıkları kar yağışını neşeyle dans ederek kutlayan görüntülerini gelişlerinden 48 saat sonra çektiğini söyledi.

Davis, dört çocuğu ile birlikte Kanada’ya gelen Afrikalı annenin 2013 yılında savaştan tahrip olmuş doğu Afrika ülkesi Eritre’den Sudan’a geçerek bir mülteci kampında 5 yıl geçirdiğini söyledi. Eritreli annenin Kanada’ya birlikte geldiği 4 çocuğundan 2’sini Sudan’daki kampta doğurduğunu, çocukların 8 yaşından küçük olduğunu söyledi.

Davies, Twitter'da yayımladığı klibe oldukça olumlu tepkiler aldığını, bunu da ülkesinin yeni gelenlere olan hoş karşılaması olarak yorumladığını belirtti.
Rebecca Davies’in arka bahçesinde dans eden kardeşlerden kızın 7 yaşında, erkeğin de 5 yaşında olduğu belirtildi. Rebecca Davies'in Kanada Kişisel Mülteci Projesi kapsamında Eritreli aileye sponsor olduğu kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kanada mülteci kar yağışı dans

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