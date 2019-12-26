Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü: "Anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürü hakim olmalı"

AHMED BİN TAHİR - 6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyi Sözcüsü Şeyh Ebubekir Zübeyir bin Ali, siyasi anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürünün hakim olması gerektiğini söyledi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan aynı zamanda Tanzanya Başmüftüsü Bin Ali, "İslam birliğinin yeniden inşası için anlaşmazlık dairesini daraltmak ve engelleri kaldırmaktan başka çare yok." ifadelerini kullandı.

İslam aleminin gençlerine rol model olan alimlerin halkı doğru yola iletmesi ve eğitmesi gerektiğine işaret eden Bin Ali, İslami cemaatler arasındaki anlaşmazlığın, "kibir ve dinin hükümlerini bilmeksizin fetva verme cüretinden" kaynaklandığına dikkati çekti.

Afrika kıtasındaki Müslümanların çoğunun bir dönüm noktasında olduğunu, bazılarının inançlarından, bazılarının da yurtlarından vazgeçtiğini söyleyen Bin Ali, böylece bu kişilerin ümmet, toplum ve dinden önce kendileri için tehlike teşkil ettiklerini savundu.

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyinin; İslam aleminde birliği sağlama, aşırıcılık ve şiddeti ortadan kaldırma, İslam toplumlarına barış ve güven getirmeyi amaçladığını ifade eden Bin Ali, şunları kaydetti: