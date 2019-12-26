HABER
  4. Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü: "Anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürü hakim olmalı"

Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü: "Anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürü hakim olmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

"İslam birliğinin yeniden inşası için anlaşmazlık dairesini daraltmak ve engelleri kaldırmaktan başka çare yok" - "Amacımız; Afrika İslam birliği ve kardeşliğini sağlamak, mesajımız hiçbir inanç ayrımı yapmaksızın Afrika insanını kurtarmak"

AHMED BİN TAHİR - 6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyi Sözcüsü Şeyh Ebubekir Zübeyir bin Ali, siyasi anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürünün hakim olması gerektiğini söyledi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan aynı zamanda Tanzanya Başmüftüsü Bin Ali, "İslam birliğinin yeniden inşası için anlaşmazlık dairesini daraltmak ve engelleri kaldırmaktan başka çare yok." ifadelerini kullandı.

İslam aleminin gençlerine rol model olan alimlerin halkı doğru yola iletmesi ve eğitmesi gerektiğine işaret eden Bin Ali, İslami cemaatler arasındaki anlaşmazlığın, "kibir ve dinin hükümlerini bilmeksizin fetva verme cüretinden" kaynaklandığına dikkati çekti.

Afrika kıtasındaki Müslümanların çoğunun bir dönüm noktasında olduğunu, bazılarının inançlarından, bazılarının da yurtlarından vazgeçtiğini söyleyen Bin Ali, böylece bu kişilerin ümmet, toplum ve dinden önce kendileri için tehlike teşkil ettiklerini savundu.

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyinin; İslam aleminde birliği sağlama, aşırıcılık ve şiddeti ortadan kaldırma, İslam toplumlarına barış ve güven getirmeyi amaçladığını ifade eden Bin Ali, şunları kaydetti:

"Konseyin kuruluşundan bu yana Fas'ın Fes kentinde 3 kez toplandık. Amacımız, Afrika İslam birliği ve kardeşliğini sağlamak, mesajımız hiçbir inanç ayrımı yapmaksızın Afrika insanını kurtarmak."

- "Afrikalılar geçmişlerinden ve inançlarından kopuk şartlarda yaşıyor"

Afrika kıtasındaki alimlerin, yaşlıların, kadınların, gençlerin ve çocukların karşılaştığı zorluklara çözüm bulması gerektiğine işaret eden Bin Ali, kıtadaki Müslümanların büyük bir çoğunluğunun geçmişlerinden ve inançlarından kopuk koşullarda yaşadığını belirtti.

Üyesi olduğu konseyin Afrikalı Müslümanların inançlarını korumak ve ortak dini ilkelere dayalı çabaları koordine etmek için bir "sığınak" mesabesinde olduğunu dile getiren Bin Ali, İslam aleminin birlik olması halinde her türlü zorluğa göğüs gerebileceğini vurguladı.

Coğrafyada çatışmaların, adeta siyasi anlaşmazlıkları çözme aracına dönüştüğünü savunan Bin Ali, "Anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürü hakim olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İslam aleminin ayrılığa düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Bin Ali, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tefrika, Müslümanlar için tehlikeli bir durum, bu zayıflamamıza ve ezilmemize yol açar. Birlik oldukça Allah, tüm ümmetin yararına olacak şekilde bizleri uzlaştırır."

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldiKöyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
Samsun’da çatı yangınıSamsun’da çatı yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika alım

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu (Yılbaşı gecesi İstanbul'da ulaşım! Metro açık mı?)

İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu

Kanal İstanbul'la ilgili flaş gelişme! Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklayacak

Kanal İstanbul'la ilgili flaş gelişme!

Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiasında karar çıktı!

Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiasında karar çıktı!

MHP'den çok sert açıklama: 'Trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamakta

MHP'den çok sert açıklama!

Son dakika: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.