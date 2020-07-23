Afrikalı Erin Brockovich: Kenyalı kadın 12 milyon dolar tazminat kazandı

Kenya'nın Mombasa kentinde, yaşadığı kenar mahallede, binlerce insanda kurşun zehirlenmesine yol açan büyük bir fabrikaya karşı 10 yıldır hukuk mücadelesi yürüten Phylllis Omido, fabrikayı ve devleti 12 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Omido'nun ölüm tehditlerine maruz kaldığı ve gözaltına alındığı 10 yıl süren adalet arayışı, doktorların bebeğinin kanında normalin çok üzerinde kurşun bulmasıyla başladı.

Anne sütünden bebeğe geçen kurşun miktarı Dünya Sağlık Örgütü'nün kaygı yarattığını söylediği seviyenin 35 kat üzerindeydi.

Mombasa kentindeki mahkeme, devlete ve şimdi kapalı olan döküm fabrikasının sahiplerine, şehrin dışındaki Owino Uhuru bölgesinde yaşayan kurbanlara ve 12 milyon dolarlık tazminatın ödenmesi, ayrıca bölgede suyun ve toprağın temizlenmesi için 90 günlük süre tanıdı.

42 yaşındaki Omido, Times gazetesine yaptığı açıklamada "Uzun süre tek başıma verdiğim ve sıklıkla korkutucu bir mücadeleydi, insanlar benim ne söylediğimi ya anlamadılar ya da inanmadılar" deid.

Erin Brockovich'e benzetiliyor

Omido'nun yürüttüğü hukuk mücadelesi, bir elektrik ve gaz şirketinin zehirlediği vatandaşlar adına yürüttüğü, hikayesi 2000 yılında Oscar alan bir filme konu olan Erin Brockovich'in yaşadıklarına benzetiliyor.