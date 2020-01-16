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  4. Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

JOHANNESBURG/ Güney Afrika merkezli medya çalışanlarının haklarını savunan Media Review Network (MRN) ile Somali Gazeteciler Sendikası, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınmasını kınadı.

MRN Genel Müdürü İkbal Jassat, yaptığı yazılı açıklamada, "Sisi'ye bağlı güvenlik güçlerinin Kahire'deki Anadolu Ajansı ofisini basmasını ve çalışanları gözaltına almasını kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gözaltıların hukuki bir dayanağı olmadığına dikkati çeken Jassat, "Bu kişiler bilinmeyen bir yere götürüldü ve bu durum Mısır rejiminin basın özgürlüğüne yönelik bir saldırısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Jassat, gözaltına alınan tüm çalışanların derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Afrika Birliği gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması için konuya acil müdahale etmeli." çağrısı yaptı.

Somali Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri de Mısır'daki Anadolu Ajansı ofisine yönelik baskını kınadı ve "Bu basın özgürlüğüne yapılmış bir müdahaledir. Buna karşı Anadolu Ajansı ve çalışanlarıyla beraberiz." ifadelerini kullandı.

- AA Kahire ofisine baskın

Mısır polisi, iki gün önce AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti.

AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti ancak henüz bir yanıt alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
AA çalışanlarına gözaltı mısır

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