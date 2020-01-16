Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

JOHANNESBURG/ Güney Afrika merkezli medya çalışanlarının haklarını savunan Media Review Network (MRN) ile Somali Gazeteciler Sendikası, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınmasını kınadı.

MRN Genel Müdürü İkbal Jassat, yaptığı yazılı açıklamada, "Sisi'ye bağlı güvenlik güçlerinin Kahire'deki Anadolu Ajansı ofisini basmasını ve çalışanları gözaltına almasını kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gözaltıların hukuki bir dayanağı olmadığına dikkati çeken Jassat, "Bu kişiler bilinmeyen bir yere götürüldü ve bu durum Mısır rejiminin basın özgürlüğüne yönelik bir saldırısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Jassat, gözaltına alınan tüm çalışanların derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Afrika Birliği gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması için konuya acil müdahale etmeli." çağrısı yaptı.

Somali Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri de Mısır'daki Anadolu Ajansı ofisine yönelik baskını kınadı ve "Bu basın özgürlüğüne yapılmış bir müdahaledir. Buna karşı Anadolu Ajansı ve çalışanlarıyla beraberiz." ifadelerini kullandı.