Afrikalı gazeteciler Türkiye'deki medya eğitiminden övgüyle bahsetti

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"na katılan Afrikalı gazeteciler, Türkiye'de gördükleri gazetecilik eğitiminin çok faydalı olduğunu belirterek "Bu program bize hem teorik hem de pratik olarak gazeteciliği öğretti. Program sonrası biz de ülkelerimize elçi olarak döndük." dedi. Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) iş birliğiyle gerçekleştirilen Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED), Ankara ve İstanbul'da düzenlendi. Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak amacıyla düzenlenen programa, 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katıldı. İngilizce düzenlenen programda internet gazeteciliğinden veri gazeteciliğine, kriz haberciliğinden röportaj tekniklerine, farklı başlıklarda alanında uzman kişilerce sunumlar yapıldı. Programa katılan Nijeryalı gazetecilerden Fatma Daura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 haftalık program çok faydalı oldu. Bu süreçte sadece gazetecilik eğitimi almakla kalmadık 13 farklı Afrika ülkesinden gelen temsilcilerle fikir alışverişi yaptık ve onların deneyimlerinden faydalandık." dedi.

Daura, Afrika genelinde gazetecilik alanının gelişmediğine dikkati çekerek "Yeterli teknolojilerimiz yok ama böyle programlarla kendimizi geliştiriyoruz. Bu program sayesinde bir gazeteci olarak olaylara bakışım değişti." diye konuştu. Programın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Daura, "Bu program bize hem teorik hem de pratik olarak gazeteciliği öğretti." ifadesini kullandı. Daura, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin her zaman kazan kazan ilişkisi üzerine kurulduğunu belirterek "Türkiye, Afrika için çok işler yaptı ve bunu Afrikalıların çoğu bilmiyor. Bir ülke Afrika için güzel bir iş yapıyorsa bence insanlara gösterilmeli. Çünkü Türkiye diğer Avrupa ülkeleri gibi değil, Türkler Afrika’ya bizi sömürmek için gelmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'deki eğitim kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video izlediğini söyleyen Daura, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan bazı insanların, ülkelerini korumak için şehit olduklarını belirtti. Daura, Türk insanıyla ilgili gözlemlerini aktaran Daura, "Türkler yardımsever ve sıcakkanlı insanlardır. Herkes ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Türkiye’de nereye gitsek bizi çok güzel şekilde karşıladılar ve çay ikram ettiler. Buna çok sevindim." dedi.