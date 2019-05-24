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Afrikalı gencin üzerinden anne ve babasının bağırsakları çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

Rusya’da polisler tarafından üstü aranan Senagalli gencin üzerinden anne ve babasına ait bağırsaklar çıktı.Rusya’nın başkenti Moskova’da devriye görevi yapan polisler, hareketlerinden şüphelendikleri bir genci takibe aldı.

Afrikalı gencin üzerinden anne ve babasının bağırsakları çıktı

Rusya’da polisler tarafından üstü aranan Senagalli gencin üzerinden anne ve babasına ait bağırsaklar çıktı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da devriye görevi yapan polisler, hareketlerinden şüphelendikleri bir genci takibe aldı. Bir süre sonra polisler genci durdurarak üzerini aramak istedi. Rusça bilmeyen genç polise direnmedi. Polis, gencin üzerinde yaptığı aramada bedenine bağlı kurumuş bağırsak ve sakatatlar tespit etti. Bunun üzerine genç hemen ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Burada ifadesi alınmak istenen gencin Rusça ve İngilizce bilmediği anlaşılınca ifade gecikti. Gencin üzerinden çıkan evraklar incelenince Senegalli olduğu anlaşıldı. Rus polisi bunun üzerine Fransızca bilen bir tercüman getirerek ifadesini almaya başladı.
Tercümanın gelmesinden sonra Senagalli Alban isimli gencin ifadesi alındı. Genç ifadesinde, bedenine ve pantolon kemerinin üstüne bağladığı bağırsak ve sakatatların ölmüş olan anne ve babasına ait olduğunu, kendi geleneklerine göre ailesinden bireylere ait parçalarının bedene bağlanması durumunda kötü ruhlardan arındıklarını söyledi. Polis Senagalli genç hakkında daha çok bilgi edinmek için Senegal Konsolosluğuyla iletişime geçti. Rusya’ya kaçak yollarla girdiği anlaşılan gencin yargılanmasından sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

Afrikalı gencin üzerinden anne ve babasının bağırsakları çıktı

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