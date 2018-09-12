Afrikalı göçmen Kanada'da 5 ayda iki kez büyük ikramiyeyi buldu

Melhig Melgih adlı talihli, kazandığı toplam 3.5 milyon Kanada doları (2.7 milyon dolar ABD doları) ile bir benzin istasyonu ya da araba yıkama yeri açmak istediğini söyledi.
Winnipeg'de yaşayan Melhig, Nisan'da lotodan 1.5 milyon Kanada doları kazandı ve bu parayla bir ev aldı.
'Marangozluk öğrenmek istiyorum'
Melhig, ikinci ikramiyesini geçen ay 20 Kanada dolarına aldığı kazı-kazan biletiyle kazandı. Bu biletten 2 milyon Kanada doları çıktı.
Melhig Melhig, iş yerini açtıktan sonra eğitimine devam edeceğini belirterek "Asıl amacım okula gitmek. İngilizcemi ve iletişim kurma yeteneğimi geliştirmek istiyorum.
Marangozluk gibi yararlı bir şey öğrenmeyi arzuluyorum" dedi.
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