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Afrikalı Göçmenler Avrupa Umuduyla Tel Örgülere Saldırdı

22.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

İspanyol yetkililer, Fas sınırındaki İspanya’ya bağlı Cueta bölgesinde kaçak göçmenlerin tel örgülere saldırarak sınırı geçmeye çalıştıklarını açıkladı

Afrikalı Göçmenler Avrupa Umuduyla Tel Örgülere Saldırdı

İspanyol yetkililer, Fas sınırındaki İspanya’ya bağlı Cueta bölgesinde kaçak göçmenlerin tel örgülere saldırarak sınırı geçmeye çalıştıklarını açıkladı.

Göçmenler, yakalanmamak için İspanyol polislere asit ya da kireç fırlatıyor.

Yetkililer 7 polisin bu nedenlerden dolayı yanık tedavisi gördüklerini belirtti.

Yerel basının kaydettiği görüntülerde de, İspanyol tarafına geçmeyi başaran göçmenlerin sevinç gösterileri var.

İspanyol haber ajansı Europa Press’e göre, 100’e yakın göçmen İspanya kara sınırına geçmeyi başardı.

Geçtiğimiz ay da telleri atlayarak 600’e yakın göçmen Cueta’ya geçiş yapabilmişti.

Fas’tan sınırı atlayarak İspanya’ya geçen göçmenler genellikle Sahra altı Afrika ülkelerinde yaşayanlar.

İspanya’ya geçen göçmenler, geçici göçmen merkezlerinde kayıt altına alındıktan sonra ya ülkelerine geri gönderiliyor ya da serbest bırakılıyor.

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