Afrikalı göçmenlere ateş açan İtalyan'a 12 yıl hapis

İtalya'nın Macerata kentinte Şubat ayında Gana, Mali ve Nijerya kökenli toplam altı göçmene ırkçı bir saldırıda bulunarak ateş açan, daha sonra omuzlarına geçirdiği İtalyan bayrağıyla birlikte faşist selamı veren Luca Traini, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Traini, 3 Şubat'taki saldırısını, olaydan birkaç gün öncesinde genç İtalyan bir kadının Nijeryalı bir erkek tarafından öldürülmesine öfkelenip intikam duygusu ile gerçekleştirdiğini söylemişti.

29 yaşındaki Traini'nin ateş açtığı göçmenler yaralı olarak kurtulurken, saldırı 2014 yılından beri ülkeye gelen 600 bin Afrika kökenli göçmenin tartışma konusu olduğu bir anda ve Mart ayındaki genel seçimlerden bir ay önce gerçekleşmişti.

Duruşmalar sırasında yaptığından pişman olduğunu belirten Traini, "Neden olduğum yaralanmalar için üzgünüm. Cezaevindeyken birinin derisinin renginin hiçbir anlama gelmediğini anladım" demişti.

İtalya'da aşırı sağın yükselişi

Traini'nin iki saat süren saldırısı, Pamela Mastropietro isimli kadının Nijerya asıllı Innocent Oseghale tarafından tecavüze uğraması, öldürülmesi ve daha sonra parçalara ayrılarak çantalara doldurulması sonrası yaşanmıştı.