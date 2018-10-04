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Afrikalı göçmenlere ateş açan İtalyan'a 12 yıl hapis

04.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

İtalya'daki Macerata kentinde Afrika kökenli altı göçmeni ırkçı bir saldırıda ateş açarak yaralayan Luca Traini 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afrikalı göçmenlere ateş açan İtalyan'a 12 yıl hapis

İtalya'nın Macerata kentinte Şubat ayında Gana, Mali ve Nijerya kökenli toplam altı göçmene ırkçı bir saldırıda bulunarak ateş açan, daha sonra omuzlarına geçirdiği İtalyan bayrağıyla birlikte faşist selamı veren Luca Traini, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Traini, 3 Şubat'taki saldırısını, olaydan birkaç gün öncesinde genç İtalyan bir kadının Nijeryalı bir erkek tarafından öldürülmesine öfkelenip intikam duygusu ile gerçekleştirdiğini söylemişti.

29 yaşındaki Traini'nin ateş açtığı göçmenler yaralı olarak kurtulurken, saldırı 2014 yılından beri ülkeye gelen 600 bin Afrika kökenli göçmenin tartışma konusu olduğu bir anda ve Mart ayındaki genel seçimlerden bir ay önce gerçekleşmişti.

Duruşmalar sırasında yaptığından pişman olduğunu belirten Traini, "Neden olduğum yaralanmalar için üzgünüm. Cezaevindeyken birinin derisinin renginin hiçbir anlama gelmediğini anladım" demişti.

İtalya'da aşırı sağın yükselişi

Traini'nin iki saat süren saldırısı, Pamela Mastropietro isimli kadının Nijerya asıllı Innocent Oseghale tarafından tecavüze uğraması, öldürülmesi ve daha sonra parçalara ayrılarak çantalara doldurulması sonrası yaşanmıştı.

Seçim öncesinde göçmen karşıtı söylemlerin arttığı ve aşırı sağın yükseldiği bir dönemde yaşanan olaylar sonrası İtalya'da Afrikalı göçmenleri hedef alan saldırıya karşı gösteriler yapılırken, karşı tarafta da Traini'ye destek açıklamalarında bulunulmuştu.

Mart ayındaki genel seçimlerden ise göçmen karşıtlığıyla bilinen ve şu anki koalisyonda İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Matteo Salvini'nin liderliğindeki Lig ikinci parti olarak çıkmıştı.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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