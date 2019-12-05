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Afrikalı kimsesiz çocukların ilk dönme dolap sevinci kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye’den Afrika’ya götürülen dönme dolabı ilk kez gören Kamerunlu kimsesiz çocukların sevinci kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Türkiye’den Afrika’ya götürülen dönme dolabı ilk kez gören Kamerunlu kimsesiz çocukların sevinci kameralar tarafından anbean kaydedildi. Birçoğu yetimhanede kalan kimsesiz çocukların yaşadığı mutluluk görüntülendi.
Türkiye’de bulunan birçok dernek ve vakıf tarafından Afrika bölgesinde yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzanmaya devam ediyor. Hak İnsani Yardım Derneği tarafından Türkiye’de yaptırılan dönme dolap Kamerun’a götürüldü. Türkiye’de 1990’lı yıllarda sokaklarda çok sık kullanılan seyyar dönme dolabı kullanan Kamerunlu çocukların sevinci de kameralar tarafından kaydedildi. Birçoğu yetimhanede kalan kimsesiz çocukların büyük mutluluk yaşadığı görüldü.

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