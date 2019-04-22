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Afrikalı liderler Sudan ve Libya’yı görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 22:55 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afrika Birliğinin Sudan ve Libya konulu acil iki zirve düzenleyeceği belirtildi.Mısır Cumhurbaşkanlığı, Abdulfettah es-Sisi liderliğinde Afrika Birliği liderlerinin katılımı ile Libya ve Sudan konulu iki zirve düzenleneceğini duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afrika Birliğinin Sudan ve Libya konulu acil iki zirve düzenleyeceği belirtildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı, Abdulfettah es-Sisi liderliğinde Afrika Birliği liderlerinin katılımı ile Libya ve Sudan konulu iki zirve düzenleneceğini duyurdu. Zirvede Sudan’da Ömer El Beşir’in askeri darbeyle devrilmesinin ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi. Liderler ayrıca Libya’da General Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus’u ele geçirmek için başlattığı operasyonun ardından yaşanan krizin çözüm yollarını görüşecek.
15 Nisan’da Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından yapılan açıklamada, yönetimin sivil bir hükümete devredilmemesi durumunda Sudan’ın Afrika Birliği üyeliğinin otomatik olarak askıya alınacağı belirtilmişti.

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