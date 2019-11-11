Afrikalı medya temsilcileri AA'yı ziyaret etti

Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan gazeteciler Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdürlüğün konferans salonunda buluşan gazeteciler, Türkiye'de aldıkları eğitimle ilgili ve burada geçirdikleri süre boyunca edindikleri izlenimleri aktardı.

Mutanoğlu da AFMED kapsamında verilen eğitimleri takip ettiğini belirterek, gazetecilere başarılar diledi.

Metin Mutanoğlu, AA yayınlarından çıkan Afrika ülkelerinde AA'nın habercilik faaliyetlerini kapsayan "Yükselen Afrika" kitabını tanıttı.

Kitap, yine AA tarafından yayınlanan ve Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı'nı" anlatan kitapla birlikte gazetecilere hediye edildi.

Ziyarete Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Başkanı Ahmet Kavas ve Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir katıldı.