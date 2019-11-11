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Afrikalı medya temsilcileri AA'yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:40 | Son Güncelleme

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun misafir ettiği gazetecilere "Yükselen Afrika" ve "Barış Pınarı Harekatı" kitapları hediye edildi

Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan gazeteciler Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdürlüğün konferans salonunda buluşan gazeteciler, Türkiye'de aldıkları eğitimle ilgili ve burada geçirdikleri süre boyunca edindikleri izlenimleri aktardı.

Mutanoğlu da AFMED kapsamında verilen eğitimleri takip ettiğini belirterek, gazetecilere başarılar diledi.

Metin Mutanoğlu, AA yayınlarından çıkan Afrika ülkelerinde AA'nın habercilik faaliyetlerini kapsayan "Yükselen Afrika" kitabını tanıttı.

Kitap, yine AA tarafından yayınlanan ve Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı'nı" anlatan kitapla birlikte gazetecilere hediye edildi.

Ziyarete Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Başkanı Ahmet Kavas ve Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir katıldı.

Konuşmaların ardından "aile fotoğrafı" çektiren gazeteciler, Genel Müdürlük binasındaki müzeyi de gezdi.

- 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katıldı

AFMED, AA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ve AFAM iş birliğiyle 22 Ekim-12 Kasım'da düzenlendi.

Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak amacıyla düzenlenen AFMED'e, 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katıldı.

İngilizce düzenlenen programda katılımcılar, "Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği", "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Veri Gazeteciliği", "Kriz Haberciliği", "Dünyada Medya Ekonomisi", "Röportaj Teknikleri", "Türkiye'nin İmajı ve Sosyal Dönüşümde Medya'nın Etkileri", "Fotoğraf ve Video Uygulamaları" gibi başlıklarda eğitim aldı.

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aa AFMED Afrika Metin Mutanoğlu YTB

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