Afrikalı medya temsilcilerine Türkiye’de eğitim

13 Afrika ülkesinden 20 gazeteciyi Türkiye’de buluşturan Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı başladı. 21 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek eğitim kapsamında Afrikalı basın mensupları Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Kriz Haberciliği, Dünya’da Medya Ekonomisi, Röportaj Teknikleri gibi birçok eğitim alacak.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM), Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle düzenlenen “Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı”nın açılış programı gerçekleştirildi. Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılışta AFAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, YTB Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz konuşmacı olarak yer alırken programa 13 Afrika ülkesinden 20 Afrikalı basın mensubu katıldı. Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimin açılışı işbirlikçi kurumların tanıtım videolarının gösterimiyle başladı.

Eğitim İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek

Açılışta olayların medya kuruluşlarında doğru şekilde yer almasının gazeteciliğin temel unsuru olduğuna dikkat çekildi. Konuşmacılar Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin tutumunun dünya medyasında doğru şekilde yer almasının gerekliliğe dikkat çekti. Açılışta konuşan Afrikalı gazetecilerden Linus Unah, eğitim sebebiyle Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Afrikalı basın mensupları, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek eğitimin kendileri için önemine dikkat çekti. Ardından eğitim programına katılan Afrikalı medya temsilcileri ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. “Doğru bilgiye ulaşmak açısından bu organizasyon gerçekten çok anlamlı”

Türkiye’de gerçekleştirilen eğitimin çok anlamlı olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Doğru bilgiye ulaşmak açısından bu organizasyon gerçekten çok anlamlı. Bizim Fırat’ın doğusuna yapmış olduğumuz operasyona öyle ağza alınmayacak ve bizim değerlerimizle asla örtüşmeyecek kara propagandaya giriyorlar ki oysa Barış Pınarı Harekatı’nda neyi amaçladığımızı ve niçin orada olduğumuzu Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya ifade etti. Batı medeniyetinin ya da batı insanının bizi anlama ihtimali biraz düşük. Batı varlığa sonuna kadar kullanacağı bir sömürge olarak bakar. Bizse varlığa sonuna kadar insanlığın istifade edeceği bir nimet olarak bakarız” ifadelerini kullandı.