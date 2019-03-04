HABER

Afrikalı öğrencilerin kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 19:55 | Son Güncelleme

Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA) DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde düzenlenen kar şenliklerinde, Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) eğitim gören Afrikalı öğrenciler kar keyfi yaşadı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA) DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde düzenlenen kar şenliklerinde, Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) eğitim gören Afrikalı öğrenciler kar keyfi yaşadı. Poşet ve kızaklarla kayak yapan, kartopu oynayan öğrenciler, karın tadını çıkardı. Çameli Belediyesi tarafından, Gürsu Mahallesi'nde bulunan 2 bin rakımlı Karkın Yaylası'nda 5. Kar Şenlikleri düzenledi. PAÜ öğrencilerinin de katıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılan Afrikalı öğrencilerden bazıları, ilk kez karda kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Bazı öğrenciler ise poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Zaman zaman kendi aralarında da yarışarak eğlenceyi aksiyona dönüştüren öğrenciler, kartopu savaşıyla da karın keyfini sürdü. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın da kızağa binerek eğlenceye katıldığı etkinlikte öğrenciler, davul zurna eşliğinde oynadı, halay çekti. Yöre halkının ilgiyle izlediği Afrikalı öğrenciler performanslarıyla herkesten büyük alkış aldı. Off-Road kulüpleri üyelerinin de katıldığı şenlikte sporcular, Kargın Yaylası'nın 2260 metre rakımlı Aladiş zirvesine çıktı. 'GÜZEL ANILARLA AYRILMALARINI İSTİYORUZ' Öğrencilerin renkli bir gün geçirdiğini belirten Rektör Bağ, "Bugün yurt dışından üniversitemize okumaya gelen öğrencilerimizle birlikte Kar Şenlikleri'ne katıldık ve çok güzel bir gün yaşadık. Kış mevsiminin güzelliklerini öğrencilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimize ilimizi ve çevremizi tanıtmış oluyoruz. Üniversitemizdeki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönerlerken ülkemizden çok güzel anılarla ayrılmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişmeİstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme
Bakan Akar'dan Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na ziyaretBakan Akar'dan Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

Damat dehşeti! Önce ailesini katletti sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.