Afrikalı öğrencilerin kar keyfi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA) DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde düzenlenen kar şenliklerinde, Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) eğitim gören Afrikalı öğrenciler kar keyfi yaşadı. Poşet ve kızaklarla kayak yapan, kartopu oynayan öğrenciler, karın tadını çıkardı. Çameli Belediyesi tarafından, Gürsu Mahallesi'nde bulunan 2 bin rakımlı Karkın Yaylası'nda 5. Kar Şenlikleri düzenledi. PAÜ öğrencilerinin de katıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılan Afrikalı öğrencilerden bazıları, ilk kez karda kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Bazı öğrenciler ise poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Zaman zaman kendi aralarında da yarışarak eğlenceyi aksiyona dönüştüren öğrenciler, kartopu savaşıyla da karın keyfini sürdü. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın da kızağa binerek eğlenceye katıldığı etkinlikte öğrenciler, davul zurna eşliğinde oynadı, halay çekti. Yöre halkının ilgiyle izlediği Afrikalı öğrenciler performanslarıyla herkesten büyük alkış aldı. Off-Road kulüpleri üyelerinin de katıldığı şenlikte sporcular, Kargın Yaylası'nın 2260 metre rakımlı Aladiş zirvesine çıktı. 'GÜZEL ANILARLA AYRILMALARINI İSTİYORUZ' Öğrencilerin renkli bir gün geçirdiğini belirten Rektör Bağ, "Bugün yurt dışından üniversitemize okumaya gelen öğrencilerimizle birlikte Kar Şenlikleri'ne katıldık ve çok güzel bir gün yaşadık. Kış mevsiminin güzelliklerini öğrencilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimize ilimizi ve çevremizi tanıtmış oluyoruz. Üniversitemizdeki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönerlerken ülkemizden çok güzel anılarla ayrılmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

