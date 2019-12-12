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Afrikalı siyasetçi ve aktivistlerden Macron'un sözlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 23:05 | Son Güncelleme

Senegal'de ana muhalefet lideri Ousman Sonko: - "Macron, 'Afrika'da Fransa karşıtlığı bir tutum var' diyor. Sayın Macron, Fransa karşıtlığı değil, Afrika öncelikli bir tutum var" - Nijer Pan-Afrikanizm Derneği Başkanı Ömer Abdurrahman: - "Biz yabancı ya da Fransız karşıtı değiliz. Fransa'nın Afrika'ya yönelik politikasını ve tutumunu eleştiriyoruz" - Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı Mamadou Koulibaly: - "Macron, Fransızlar için önemsenen özgürlük, adalet, hukuk, demokrasi gibi hak ve değerlerin Afrika halkı için önemli olmadığını düşünüyor"

Afrikalı liderler, politikacılar ve aktivistler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız askerlerinin bulunduğu Afrika ülkelerinde yükselen bir Fransa karşıtlığı gördüğü ve bu ülkelerin liderlerinden buna ilişkin izahat beklediği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Senegal'in ana muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousman Sonko, Mecliste yapılan bütçe oylamasındaki konuşmada, "Macron, 'Afrika'da Fransa karşıtlığı bir tutum var' diyor. Sayın Macron, Fransa karşıtlığı değil, Afrika öncelikli bir tutum var." ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

Sonko, sömürge parası CFA frangının Fransız şirketlerini ve ülkenin para rezervlerinin bir kısmına el koymak amacıyla var olduğunu, Senegal'in bu para birimini kullanmayı bırakması gerektiğini kaydetti.

Muhalif lider, "Aşırı değerli bir para birimi ve ithalatta hiçbir zaman rekabetçi olmamıza izin vermeyecek. Bu para biriminden çıkarak daha somut bir şeye geçmemiz zorunlu." dedi.

- "Macron'un üslubu egemen ülke liderleriyle değil kendi valileriyle konuşur gibi"

Nijer Pan-Afrikanizm Derneği Başkanı Ömer Abdurrahman, Macron’un egemen ülke liderleriyle değil de kendi valileriyle konuşur gibi üslup kullandığını belirtti.

Sahel ülkelerindeki yabancı üslerin çözümden ziyade sorun ürettiğini ifade eden Abdurrahman, "Biz yabancı ya da Fransız karşıtı değiliz. Fransa'nın Afrika'ya yönelik politikasını ve tutumunu eleştiriyoruz." diye konuştu.

Abdurrahman, Afrika gençlerinin Fransa'nın empoze ettiği her şeyi kabul eden değil, kendi halkının taleplerini önceleyen liderler istediğini vurguladı.

- "Macron, özgürlük, adalet gibi değerlerin Afrikalılar için önemli olmadığını düşünüyor"

Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı ve muhalefetteki Cumhuriyet için Özgürlük ve Demokrasi Partisi (LIDER) Genel Başkanı Mamadou Koulibaly, Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın Fransızca konuştuğunu, okuduğunu, düşündüğünü, kıtada çok sayıda Fransız şirketin faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

"Nasıl Fransa'da yabancılara karşı bir düşmanlık yoksa Afrika'da da Fransız düşmanlığı yok. Biz Fransa'nın ekonomimiz ve liderlerimiz üzerinde hakimiyet kurma çabasına karşı çıkıyoruz." diyen Koulibaly, Macron'un Afrika liderlerinden halklarını incitecek tutumlar takınmasını istediğini vurguladı.

Koulibaly, "Macron, Fransızlar için önemsenen özgürlük, adalet, hukuk, demokrasi gibi hak ve değerlerin Afrika halkı için önemli olmadığını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emmanuel Macron, 4 Aralık'taki NATO toplantısı sırasında yaptığı bir açıklamada, bölgede artan Fransız karşıtlığına ilişkin belirsizliği liderlere soracağını, Fransız askerlerinin bulunduğu bu ülkelerin yöneticilerinin kendisine açıklama borçlu olduğunu söylemişti.

Malili eski büyükelçi ve konsoloslar, yayımladıkları açık mektupta, Macron'un sözlerine "egemen devletlerin başkanları arasında bulunması gereken nezaket ve karşılıklı saygı ilişkilerine aykırı olduğu"nu belirterek, tepki göstermişti.

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