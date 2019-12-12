Afrikalı siyasetçi ve aktivistlerden Macron'un sözlerine tepki

Afrikalı liderler, politikacılar ve aktivistler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız askerlerinin bulunduğu Afrika ülkelerinde yükselen bir Fransa karşıtlığı gördüğü ve bu ülkelerin liderlerinden buna ilişkin izahat beklediği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Senegal'in ana muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousman Sonko, Mecliste yapılan bütçe oylamasındaki konuşmada, "Macron, 'Afrika'da Fransa karşıtlığı bir tutum var' diyor. Sayın Macron, Fransa karşıtlığı değil, Afrika öncelikli bir tutum var." ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

Sonko, sömürge parası CFA frangının Fransız şirketlerini ve ülkenin para rezervlerinin bir kısmına el koymak amacıyla var olduğunu, Senegal'in bu para birimini kullanmayı bırakması gerektiğini kaydetti.

Muhalif lider, "Aşırı değerli bir para birimi ve ithalatta hiçbir zaman rekabetçi olmamıza izin vermeyecek. Bu para biriminden çıkarak daha somut bir şeye geçmemiz zorunlu." dedi.

- "Macron'un üslubu egemen ülke liderleriyle değil kendi valileriyle konuşur gibi"