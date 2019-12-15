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Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu İstanbul’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Masaka Kids Africana, hünerlerini sergilemek üzere Türkiye’ye geldi.

Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Masaka Kids Africana, hünerlerini sergilemek üzere Türkiye’ye geldi. Uganda’daki bir köyden gelen minik dansçılar için İstanbul Havalimanı’nda sürpriz karşılama yapıldı.
Uganda’da bir köyde yaşayan ve sosyal medyadaki dans videoları milyonlar tarafından izlenerek ünlenen Masaka Kids Africana grubunun üyeleri, kendilerine şöhreti getiren danslarını sergilemek üzere İstanbul’a geldi. Yetim ve öksüz çocuklardan oluşan Afrikalı dans grubuna, İstanbul Havalimanı personelince sürpriz bir karşılama gerçekleştirildi. Grubun üyeleri uçaklarından havalimanına giriş yaptıkları an onlara güzel bir hoş geldin mesajı vermek için İngilizce olarak ‘İstanbul sizinle dans edecek, Hoş geldin Masaka Kids Africana’ yazan bir pankart ile karşılama yapıldı. Sürpriz karşısında heyecanlanan çocuklar, koşarak pankart önünde fotoğraf çektirdi. Karşılama ekibiyle kucaklaşan çocuklar, buggyler (golf aracı) eşliğinde havalimanı çıkışına götürüldü.

Havalimanında hünerlerini sergilediler
Sürpriz karşılama töreninin akabinde Uganda’dan gelen çocuk dans grubu, havalimanından ayrılmadan önce meşhur dans gösterilerinden kısa bir kesit sundu. Açılan karşılama pankart etrafında dans figürlerini sergileyen minik dansçılar, daha sonra havalimanından ayrıldı. Masaka Kids Africana dans grubu bir hafta boyunca İstanbul’da çeşitli etkinliklerde gösteri yapacak.

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Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu İstanbul'daAfrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu İstanbul'da
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