Afrika'nın doğalgaz merkezi Nijerya

NİJER DELTA (AA) - GÖKHAN KAVAK - Afrika'nın batısındaki Nijerya, kıtanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alıyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) 1971 yılında üye olan Nijerya, petrol rezervleri bakımından dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olarak dikkat çekiyor.
Nijerya, 5 trilyon metreküpü aşan doğalgaz rezerviyle de dünyada 9. sırada geliyor ve Afrika’da Türkiye için Cezayir’den sonraki doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunuyor. 2015 yılı verilerine göre, 5,1 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip olan Nijerya, yalnızca 50,1 milyar metreküp üretim gerçekleştirebiliyor.
Nijerya, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatında 27,5 milyar metreküp ile Katar, Avustralya ve Malezya’nın ardından dördüncü sırada.
1989'da kurulan Nijerya LNG Limited (NLNG) şirketi, 1999 yılında ülkenin güneydoğusundaki Nijer Delta bölgesinde LNG işlemine başladı.
Aynı şirket tarafından Bonny Adası'ndaki tesislerde üretilen LNG, birçok ülkeye ihraç ediliyor.
NLNG'nin hissedarları arasında yüzde 49 ile Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) yanı sıra yüzde 25,6 ile İngiliz-Hollanda ortaklığındaki Shell, yüzde 15 ile Fransız Total ve yüzde 10,4 ile İtalyan Eni dikkat çekiyor.
- "İlişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı planlıyoruz"
Türkiye'nin 1999 yılından beri LNG aldığı Nijerya, Cezayir'den sonra Türkiye için ikinci en büyük LNG tedarikçisi konumunda.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BOTAŞ aracılığıyla Nijerya'dan 1999 yılından beri sıvılaştırılmış doğalgaz ithal ediyoruz. Nitekim Nijerya'nın LNG ihracatındaki üç ve dört bininci kargolarının teslimatı tesadüf olarak Türkiye'ye yapıldı. Üç bininci kargo teslimatı 2014, dört bininci kargo teslimatı ise 2017 yılında yapıldı.” dedi.
Büyükelçi Ulueren, "Türkiye ile Nijerya arasındaki LNG iş birliği, ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yer tutuyor. Türkiye, Nijerya’dan 2003 yılında 1,1 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz ithal ederken bu oran 2015 yılında 1,5 milyar metreküpe yükselmiştir." ifadelerini kullandı.
NLNG tarafından düzenlenen bir program çerçevesinde Bonny Adası'ndaki LNG tesislerini ziyaret ettiklerini dile getiren Büyükelçi Ulueren, "NLNG Genel Müdürü Tony Attah ve Genel Müdür Yardımcısı Sadık Mai-Bornu ile görüştük. Bu ziyaretimizde Nijerya'nın doğalgaz alanındaki çalışmalarını yerinde inceleyerek Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.
Büyükelçi Ulueren, "BOTAŞ tarafından enerjide arz kaynaklarının çeşitlendirilerek arz güvenliğinin sağlanması ve ithalatta esnekliğin artırılması amacıyla bir dizi anlaşma imzalandı. LNG ithalatında anlaşma sağlanan ülkelerden ikincisi olan Nijerya’dan da 1999 yılında LNG alımına başlanmıştır." dedi.
- "Türkiye merkezli BOTAŞ en önemli müşterilerimizden birisidir"
NLNG Genel Müdürü Tony Attah da Türkiye'nin yaklaşık 20 yıldır Nijerya'dan LNG aldığına dikkat çekerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması için hazır olduklarını söyledi.
AA muhabirine konuşan Attah, Nijerya'nın LNG alanındaki önemine değinerek "1989 yılında şirketimiz kuruldu ve 10 yıl sonra 1999 yılında Nijerya'da LNG üretmeye başladık. Çalışmalarımız Bonny Adası'ndaki tesislerimizde devam ediyor." dedi.
Türkiye ile LNG alanındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini söyleyen Attah, "LNG üretmeye başladığımız anda Türk firması bize güvenerek aynı yıl LNG alımına başladı. Bize olan bu güven çok önemli ve bunu takdir ediyoruz. Türkiye merkezli BOTAŞ bizim en önemli müşterilerimizden biridir. İlişkilerimizi geliştirerek Türkiye'ye daha fazla LNG vermek için hazırız." ifadelerini kullandı.
- Doğalgaz ihracatında üçüncülük hedefleniyor
Öte yandan Nijerya Petrol Kaynakları Devlet Bakanı Dr. Ibe Kachikwu, geçen ay yaptığı açıklamada, Nijerya'nın 7 milyar dolarlık ek yatırımla doğalgaz ihracatında dördüncülükten, Katar ve Avustralya'dan sonra üçüncü sıraya yükselmeyi hedeflediğini belirtmişti.
Doğalgaz ihracatı için çeşitli adımlar atan Nijerya, bu yıl Fas ile doğalgaz boru hattı için anlaşma imzaladı.
Aşamalı olarak 25 yılda tamamlanması planlanan hat ile Sahraaltı ve Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet
Akıl alır gibi değil! Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç
Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum