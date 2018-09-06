Afrika'nın doğalgaz merkezi Nijerya

NİJER DELTA (AA) - GÖKHAN KAVAK - Afrika'nın batısındaki Nijerya, kıtanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) 1971 yılında üye olan Nijerya, petrol rezervleri bakımından dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olarak dikkat çekiyor.

Nijerya, 5 trilyon metreküpü aşan doğalgaz rezerviyle de dünyada 9. sırada geliyor ve Afrika’da Türkiye için Cezayir’den sonraki doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunuyor. 2015 yılı verilerine göre, 5,1 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip olan Nijerya, yalnızca 50,1 milyar metreküp üretim gerçekleştirebiliyor.

Nijerya, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatında 27,5 milyar metreküp ile Katar, Avustralya ve Malezya’nın ardından dördüncü sırada.

1989'da kurulan Nijerya LNG Limited (NLNG) şirketi, 1999 yılında ülkenin güneydoğusundaki Nijer Delta bölgesinde LNG işlemine başladı.

Aynı şirket tarafından Bonny Adası'ndaki tesislerde üretilen LNG, birçok ülkeye ihraç ediliyor.