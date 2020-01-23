Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos'a bir milyar dolarlık yolsuzluk soruşturması

Angola Başsavcılığı Afrika'nın en zengin kadını olan, eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos hakkında zimmetine para geçirmek ve kara para aklama suçlarından inceleme başlatıldığını açıkladı. İngiltere'de yaşayan dos Santos'un ülkesine dönmemesi halinde hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılacağı belirtiliyor. Başsavcı Helder Pitta Gros, suçlamaların dos Santos'un devlete ait petrol şirketi Sonangol'un yönetim kurulu başkanı olduğu dönemi kapsadığını belirtti. Angola'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayı planladığını söyleyen dos Santos geçen hafta sızdırılan gizli belgelerle gündeme gelen yolsuzluk iddialarını reddetmişti. Neyle suçlanıyor? Angola'daki savcılar, dos Santos ve yakın çevresinin devleti en az bir milyar dolar zarara uğrattığını söylüyor. Soruşturma, kötü yönetim, zimmete para geçirme, para aklama ve nüfuzunu kişisel çıkarları için kullanma iddialarına yönelik. Soruşturma sonunda dos Santos ve beş diğer şüpheli hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Dos Santos Haziran 2016'da babasının cumhurbaşkanı olduğu dönemde tartışmalı bir şekilde Sonangol'un başına getirilmişti. Dos Santos, 2017'de babasının halefi Joao Lourenço tarafından görevinden alındı. Sonangol'daki yeni yönetimin usulsüz para transferleri yapıldığı yolundaki uyarıları üzerine soruşturma başlatıldı. Dos Santos'un Angola'daki mal varlıkları donduruldu. Kişisel serveti 2 milyar dolar civarında olduğu belirtilen dos Santos'un ağırlıklı olarak Angola ve Portekiz'de bazı bankalar, petrol ve telekomünikasyon şirketlerinde hisseleri var. Isabel dos Santos kimdir? Angola'nın eski devlet başkanı Jose Eduardo dos Santos'un en büyük kızı.

Kongolu işadamı ve koleksiyoncu Sindika Dokolo'yla evlendi.

İngiltere'de eğitim gördü ve bu ülkede yaşıyor.

Afrika'nın en zengin kadını olduğu düşünülüyor.

Tahmini serveti 2 milyar dolar civarında.

Ağırlıklı olarak Angola ve Portekiz'de bazı bankalar, petrol ve telekomünikasyon şirketlerinde hisseleri var. Kaynak: Forbes dergisi Dos Santos'un, görevi sırasında ve görevine son verildikten sonra Dubai merkezli bir danışmanlık şirketine 58 milyon dolar tutarında ödeme yaptığı belirtiliyor. Bu ödemelerin yapıldığı Matter Business Solutions'ın sahibi ve yöneticisinin dos Santos'un yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı. BBC'nin ulaştığı belgeler, dos Santos'un görevden alındığı gün bile şirkete yüz binlerce dolarlık ödeme yapıldığına işaret ediyor. Matter Business şirketinin avukatları, Angola'nın petrol sektörünün yeniden yapılandırılması için danışmanlık hizmeti verdiklerini, faturaların ise kendilerinin hizmet satın aldıkları taşeron danışmanlık şirketlerinin yaptıkları işlerin karşılığında düzenlendiğini söylüyor.