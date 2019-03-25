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Afrika'nın Güneyinde Fırtına Yüz Binlerce Çocuğu Öksüz Bıraktı

25.03.2019 22:42 | Son Güncelleme

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını vuran ve Malawi, Mozambik ve Zimbabve'nin etkilendiği şiddetli tayfunun ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yaklaştı. En çok zarar gören Mozambik'teyse yaklaşık 900 bin çocuğun ailesiz kaldığı bildiriliyor

Afrika'nın Güneyinde Fırtına Yüz Binlerce Çocuğu Öksüz Bıraktı

Afrika’nın güneyinde fırtına sonucunda en çok zarar gören ülkelerden Mozambik’te yaklaşık 900 bin çocuğun öksüz kaldığı ya da ailelerini kaybettiği belirtiliyor. Mozambik yetkilileri, fırtınadan etkilenen yaklaşık iki milyon insanın yarısının ailesiz kalan çocuklar olduğunu aktardı.

Zimbabve, Malavi ve Mozambik’i vuran tayfunla gelen şiddetli sel birçok köy ve kasabayı yerle bir etti. Idai Siklonu ismi verilen, bölgede gerçekleşen son yılların en şiddetli fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 800’e yaklaştı. Ölümlerin artacağı tahmin edilirken, kayıp sayısı da net olarak bilinmiyor.

UNICEF: “Ailesiz çocukların durumu çok endişe verici”

UNICEF yetkilisi Henrietta Fore, “Siklondan dolayı öksüz kalan ya da yaşanan kaosta ailelerinden ayrı kalan çocuklarla ilgili endişeliyiz” dedi.

Mozambik’in liman kenti Beyra faciada en çok hasar gören kent oldu. Kentte 2600 derslik ve 39 sağlık merkezi de yıkıldı, 11 binden fazla ev harap oldu. Bu durumun çocuklar için daha da ciddi olumsuz sonuçlar yaratacağını hatırlatan Fore, kolera, ishal ve sıtma gibi hastalıklara karşı da uyarıda bulundu.

Barınaklarda yetkililerin gözetiminde kalan çocukların ruhsal sağlıkları da tehlike altında. Kimileri ailelerini kaybettiklerinin farkında olsa da, kimileri hala şaşkınlık ve korkuyla ailelerinin dönmesini bekliyor.

Mozambik’te ailelerin yaşanan kaosta kaybettiği, ya da öksüz kalan çocuk sayısının 900 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

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