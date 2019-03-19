Afrika’nın Güneyindeki Tayfunda Yüzlerce Ölü

Afrika’nın güneyinde Mozambik, Zimbabve ve Malavi’yi vuran tayfun sonucunda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Yardım ekipleri ve yetkililer arama-kurtarma çalışmalarını devam ettirirken yüzlerce kişinin de kayıp olduğu, binlercesinin de devam eden şiddetli sel nedeniyle risk altında olduğu belirtildi.

Idai Siklonu adı verilen tayfun Mozambik’te en fazla Beyra Limanı’nı etkiledi. Nüfusun 500 bin olduğu kentte binlerce evin fırtına ve sel nedeniyle yıkıldığı, bölgede elektrik kesintisi yaşandığı ve neredeyse tüm iletişim kanallarının hasar gördüğü kaydedildi.

Mozambik Devlet Başkanı’nın açıklamalarına göre hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı tahmin ediliyor. Arama-kurtarma ekipleri yetkilileriyse tayfunla gelen selin ülkede son 20 yılda yaşanan en büyük felaket olduğunu dile getirdi.

Beyra’daki en büyük hastanenin de ciddi oranda hasar görmüş olması nedeniyle sağlık çalışanları bir süredir gerekli müdahalelerde bulunamıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, bölgede durdurmak zorunda kaldıkları çalışmalarına yeniden başlamaya çalıştıklarını aktardı.