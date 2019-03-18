Afrika'nın Güneyini Vuran Fırtınada 150'den Fazla Ölü Var

İdai tayfununun vurduğu Afrika'nın güneyindeki ülkelerde 150 fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de halen kayıp.

Birleşmiş Milletler fırtınadan Mozambik, Malavi ve Zimbabve’de 1.5 milyondan fazla kişinin etkilendiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Ayrıca 10 binlerce kişinin telefon iletişiminin kesildiğini kırsal bölgelere giden yolların kapandığı belirtiliyor.

Kasırga Perşembe günü ilk olarak Beira bölgesinde karaya giriş yaptı ve hızı yaklaşık saatte 200 km olarak ölçüldü. Ardından kuvvetli rüzgar Malavi ve Zimbabve’ye doğru ilerledi.

Dünya Gıda Programı Sözcüsü Hervé Verhoosel Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada “İdai tropik fırtınası yıkıcı sellere neden oldu ve Zimbabve’nin doğusu ve Malavi’nin güneyindeki iç bölgeleri vurdu” dedi.

BM’den yapılan açıklamada Mozambik ve Malavi’de 122 civarında kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zimbabveli yetkililer de Pazar günü 65 kişinin fırtına nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Zimbabve’nin doğusundaki Chimanimani bölgesinde askerler Pazar günü, sel ve çamurun altında kalmış olan bir okul binasından 200 öğrenci ve öğretmenleri kurtardı.

Mozambik ve Zimbabve devlet başkanları yurtdışındaki gezilerini erken keserek ülkelerine geri döndüler.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Haç kurtarma çalışmalarına yardımcı olurken bölgeye helikopterlerle su, gıda ve tıbbı ihtiyaçların ulaştırılmasını sağlıyor.

