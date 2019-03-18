HABER

Afrika'nın Güneyini Vuran Fırtınada 150'den Fazla Ölü Var

18.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

İdai tayfununun vurduğu Afrika'nın güneyindeki ülkelerde 150 fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de halen kayıp

Afrika'nın Güneyini Vuran Fırtınada 150'den Fazla Ölü Var

İdai tayfununun vurduğu Afrika'nın güneyindeki ülkelerde 150 fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de halen kayıp.

Birleşmiş Milletler fırtınadan Mozambik, Malavi ve Zimbabve’de 1.5 milyondan fazla kişinin etkilendiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Ayrıca 10 binlerce kişinin telefon iletişiminin kesildiğini kırsal bölgelere giden yolların kapandığı belirtiliyor.

Kasırga Perşembe günü ilk olarak Beira bölgesinde karaya giriş yaptı ve hızı yaklaşık saatte 200 km olarak ölçüldü. Ardından kuvvetli rüzgar Malavi ve Zimbabve’ye doğru ilerledi.

Dünya Gıda Programı Sözcüsü Hervé Verhoosel Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada “İdai tropik fırtınası yıkıcı sellere neden oldu ve Zimbabve’nin doğusu ve Malavi’nin güneyindeki iç bölgeleri vurdu” dedi.

BM’den yapılan açıklamada Mozambik ve Malavi’de 122 civarında kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zimbabveli yetkililer de Pazar günü 65 kişinin fırtına nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Zimbabve’nin doğusundaki Chimanimani bölgesinde askerler Pazar günü, sel ve çamurun altında kalmış olan bir okul binasından 200 öğrenci ve öğretmenleri kurtardı.

Mozambik ve Zimbabve devlet başkanları yurtdışındaki gezilerini erken keserek ülkelerine geri döndüler.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Haç kurtarma çalışmalarına yardımcı olurken bölgeye helikopterlerle su, gıda ve tıbbı ihtiyaçların ulaştırılmasını sağlıyor.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
ABD'den "Suriye'de bin asker kalacak" iddiasına yalanlamaABD'den "Suriye'de bin asker kalacak" iddiasına yalanlama
Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırının olduğu camide

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki camide

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasında çatışma

Ülkenin başbakanlığı açıkladı! PKK ile çatıştılar!

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Sınırda operasyon yapacağız

İran'dan flaş Türkiye açıklaması

Maduro emri verdi! Tüm bakanlardan görevi bırakmaya hazır olmalarını istedi!

Maduro faturayı onlara kesti: Hazır olun!

ABD'de skandal iddia! Suriye'deki bin askerini YPG'yi eğitmek için bırakacak

Skandal iddia! Suriye'deki bin askeri bu iş için kullanacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.