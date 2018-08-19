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Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Tesis, yıllık 185 gigavatsaat elektrik üreterek, başkentin ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın enerji ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak olan Reppie Atıktan Enerji Tesisi hizmete girdi.

Başkentteki Koshe çöp alanında 37 hektarlık alan üzerine kurulan ve Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi olan kompleks, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome’nin de aralarında olduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla açıldı.

Günlük bin 400 ton atığı yakacak olan tesisin ürettiği yıllık 185 gigavatsaat elektrikten 3 milyondan fazla insanın faydalanması bekleniyor.

Yarım asırdır başkentin çöplerinin toplandığı ve 36 futbol sahası büyüklüğündeki Koshe çöp alanındaki atıkları kullanacak olan kompleks, yüzlerce kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Çöp atıklarını toplayarak geçimini sağlayan insanların yaşadığı Koshe alanında geçen yıl toprak kaymasında 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 100 milyon dolar maliyetli tesis, yakılan atıkların küllerini tuğlalara çevirecek, ayrıca temiz su üretimi de yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
atık enerji Etiyopya

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