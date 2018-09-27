Afrika'nın ilk beyin dokusu bankası kuruluyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Afrika'nın ilk beyin dokusu bankasını kurmak için çalışma başlatıldı.
Ülkenin İbadan Üniversitesinde kurulacak beyin dokusu bankası, beyin dokusunun yanı sıra omurilik ve omurilik sıvısı örnekleri de muhafaza edilecek.
Aynı üniversitenin Tıp Fakültesine bağlı Nöroloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan doktor Rufus Akinyemi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dokuların kişilerin ölmeden önce veya öldükten sonra ailelerince yapılacak başvuruyla alınacağını belirtti.
Bankada, hastalığa bağlı olmadan ölenlerin yanı sıra alkol tüketen ve sigara içen ancak madde bağımlılığı olmayan 40 yaş üstü hayatını kaybedenlerin dokularının saklanacağını söyleyen Akinyemi, büyük kafa travması sonucunda hayatını kaybedenlerin dokularının alınmayacağını dile getirdi.
Akinyemi, bankanın alzaymır, parkinson, felç, depresyon ve şizofreni gibi hastalıkların araştırılmasında önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Bankada muhafaza edilecek her dokunun demografik, klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bilgileri de yer alacak.
Afrika ülkeleri dışında dünyanın birçok ülkesinde oluşturulan beyin dokusu bankasında, kişinin ölmeden önce veya öldükten sonra ailesi tarafından bağışlanan beyin dokuları alzaymır ve felç gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
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