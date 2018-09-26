Afrika'ya göçemeyen yavru çobanaldatan korumaya alındı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde göç edemeden kalan yavru çobanaldatan kuşu koruma altına alındı.

İlçenin Hadımlı köyü kırsalında yavru çobanaldatan kuşu bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gelen görevlilerce veteriner hekime götürülen kuş, kontrollerin ardından korumaya alındı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çobanaldatan kuşunun haziran ayının başlarında Iğdır'a gelen göçmen kuş türü olduğunu söyledi.

Kuşun henüz yavru olması ve aç kalmasından kaynaklı göç edemediğini aktaran Türkoğlu, "Iğdır'a gelen bu kuş türleri burada üreyip gerekli enerjiyi topladıktan sonra sonbahar sonlarında Afrika kıtasına göç etmektedir. Köylüler tarafından bulunan kuşumuz da bu yılın yavrusu. Gerekli enerjiyi ve gücü toplayamadığından göç edememiş. Burada biz bunu besledik, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını tespit ettik." dedi.

Bu mevsimde Afrika'ya göçmesi gereken yavru kuş, besin takviyesi yapılıp uçma kabiliyeti geliştikten sonra halkalanarak tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

