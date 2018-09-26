Afrika'ya göçemeyen yavru çobanaldatan korumaya alındı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde göç edemeden kalan yavru çobanaldatan kuşu koruma altına alındı.
İlçenin Hadımlı köyü kırsalında yavru çobanaldatan kuşu bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Köye gelen görevlilerce veteriner hekime götürülen kuş, kontrollerin ardından korumaya alındı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çobanaldatan kuşunun haziran ayının başlarında Iğdır'a gelen göçmen kuş türü olduğunu söyledi.
Kuşun henüz yavru olması ve aç kalmasından kaynaklı göç edemediğini aktaran Türkoğlu, "Iğdır'a gelen bu kuş türleri burada üreyip gerekli enerjiyi topladıktan sonra sonbahar sonlarında Afrika kıtasına göç etmektedir. Köylüler tarafından bulunan kuşumuz da bu yılın yavrusu. Gerekli enerjiyi ve gücü toplayamadığından göç edememiş. Burada biz bunu besledik, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını tespit ettik." dedi.
Bu mevsimde Afrika'ya göçmesi gereken yavru kuş, besin takviyesi yapılıp uçma kabiliyeti geliştikten sonra halkalanarak tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.
Son dakika! Metrobüsler çarpıştı
ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor
ABD Adalet Bakanlığı duyurdu! O isimle ilgili flaş karar
Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar
Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!
Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı
Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum