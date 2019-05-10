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Afrika’yı su kuyularıyla donatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Afrika ve Asya’nın birçok bölgesi susuzluk problemi ile mücadele ediyor.Vuslat Derneği, Afrika ve Asya’nın susuzluk sorununa derman olmak için gönüllüleri ile birlikte su kuyuları inşa ediyor.

Afrika ve Asya’nın birçok bölgesi susuzluk problemi ile mücadele ediyor.
Vuslat Derneği, Afrika ve Asya’nın susuzluk sorununa derman olmak için gönüllüleri ile birlikte su kuyuları inşa ediyor. Bu bölgelerde 500’den fazla su kuyusu inşa eden Vuslat Derneği, sayıyı bine çıkarmayı hedefliyor.
Su problemi yüzünden gündelik yaşamlarına devam edemeyen çocuklar okula gidemiyor, yetişkinler ise çalışamıyor. Bu sebeplerden ötürü gittikçe fakirleşen mazlum coğrafyalar, imkanların geniş olduğu günümüzde imkansızlıklar ile boğuşuyor. Su kaynaklarının giderek azalmasının sebep olacağı riskler ile ilgili veriler ise oldukça korkutucu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, 2040 yılına kadar, 600 milyon çocuğun ölüm ya da hastalık riski ile karşılaşacağı öngörülüyor.
Açılan su kuyuları sayesinde halk bir damla su için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalmıyor. Kirli suların içilmesinden kaynaklı ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların ve ölümlerin sayısı, açılan her yeni su kuyusu ile birlikte azalıyor. Yaşama yeniden kavuşan bölge halkları her su kuyusunun açılışını büyük bir coşku ve sevinç ile karşılıyor. Su kuyuları duâlar eşliğinde, Türk bayrağının gölgesinde açılıyor.

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