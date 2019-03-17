- "Afrin bugün özgürlüğü solumakta"

Operasyonun sonlanmasının ardından TSK ve ÖSO, güvenliği güçlendirmek için sıkı çalışmalar yürüttü. Diğer yandan 6 belde ve ilçe merkezindeki 7 yerel meclis, eğitim, sağlık, ziraat, sanayi, ticaret, kültür ve spor alanlarında da hayatın normalleşmesi için çalışmalar yaptı.

TSK ve ÖSO'nun, Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nın 6 yıl süren işgalinden kurtarmasının üzerinden bir yıl geçti.

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarmasının üzerinden geçen bir yılda ilçede güvenlikten eğitime, sağlıktan tarıma, birçok alanda olumlu gelişmeler yaşandı.

En büyük sorunlardan biri olan su sıkıntısını, YPG/PKK'nın devre dışı bıraktığı Meydanki Barajı'nı onararak giderdiklerini kaydeden Süleyman, "Bunun ardından kısıtlı imkanlarla yaptığımız temizlik çalışmalarıyla molozları kaldırdık, yol ve çevre düzenlemesi yaptık." diye konuştu.

Süleyman, sağlık alanındaki gelişmelere değinerek, "Üç hastane ve 23 sağlık merkezi ile günlük yaklaşık bin kişiye ücretsiz hizmet vermeye başladık." dedi.

Eğitim hayatını canlandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Süleyman, onlarca okulu eğitime kazandırdıklarını ifade etti.

- "Hedefimiz hayatın normale dönmesini hızlandırmak"

Süleyman, "Çiftçilere ücretsiz destekler verilmekte. Zirai alanların faaliyete geçirilmesi için çaba gösterilmektedir. Sanayi ve ticaret odasının faaliyete geçmesi ve Türkiye'den yeni bir kapı açılmasıyla Afrin ekonomik anlamda daha da hareketlenecek. Hedefimiz hayatın normale dönmesini hızlandırmak. Yerel meclisler olarak nüfus müdürlükleri açtık. Nüfus müdürlüklerinde Afrin'de yaşayan Suriyelilere geçici kimlikler verilerek daha düzenli bir sisteme geçilmesi sağlanacak." şeklinde konuştu.