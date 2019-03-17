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"Afrin bugün özgürlüğü solumakta"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO'nun Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarmasının üzerinden bir yıl geçti - Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ticaret, nüfus ve trafik planlaması alanlarında ilçede olumlu gelişmeler kaydettiklerini söyledi - Süleyman: - "Sanayi ve ticaret odasının faaliyete geçmesi ve Türkiye'den yeni bir kapı açılmasıyla Afrin ekonomik anlamda daha da hareketlenecek" - Afrinli Mustafa Hamo: - "Afrin bugün özgürlüğü solumakta. Aynı zamanda üretici projeler ve yatırımlara zemin oluşturulmasını dileriz. İstihdam fırsatı sağlansın ki ekonomi canlansın" - Ebu Muhammed: - "Başlarda biraz sıkıntılar yaşamış olsak da şu an durumumuz çok iyi. Evimize, işimize rahat rahat gidebiliyoruz" - Muhammed Cüneyt: - "Afrin'deki halk barış içinde yaşıyor. Bir sonraki süreçte altyapının gelişmesi ve işsizliğe son verilmesi için projeler yapılmasını diliyoruz"

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarmasının üzerinden geçen bir yılda ilçede güvenlikten eğitime, sağlıktan tarıma, birçok alanda olumlu gelişmeler yaşandı.

TSK ve ÖSO'nun, Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nın 6 yıl süren işgalinden kurtarmasının üzerinden bir yıl geçti.

20 Ocak 2018'de başlayan operasyonda Afrin ilçe merkezi, 18 Mart günü TSK destekli ÖSO tarafından kontrol altına alınmıştı.

Operasyonun sonlanmasının ardından TSK ve ÖSO, güvenliği güçlendirmek için sıkı çalışmalar yürüttü. Diğer yandan 6 belde ve ilçe merkezindeki 7 yerel meclis, eğitim, sağlık, ziraat, sanayi, ticaret, kültür ve spor alanlarında da hayatın normalleşmesi için çalışmalar yaptı.

İlçenin kurtuluşunun birinci yıl dönümü vesilesiyle AA'ya değerlendirmelerde bulunan Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, ilçenin terörden temizlemesinin hemen ardından hizmete başladıklarını ifade etti.

En büyük sorunlardan biri olan su sıkıntısını, YPG/PKK'nın devre dışı bıraktığı Meydanki Barajı'nı onararak giderdiklerini kaydeden Süleyman, "Bunun ardından kısıtlı imkanlarla yaptığımız temizlik çalışmalarıyla molozları kaldırdık, yol ve çevre düzenlemesi yaptık." diye konuştu.

Süleyman, sağlık alanındaki gelişmelere değinerek, "Üç hastane ve 23 sağlık merkezi ile günlük yaklaşık bin kişiye ücretsiz hizmet vermeye başladık." dedi.

Eğitim hayatını canlandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Süleyman, onlarca okulu eğitime kazandırdıklarını ifade etti.

- "Hedefimiz hayatın normale dönmesini hızlandırmak"

Süleyman, "Çiftçilere ücretsiz destekler verilmekte. Zirai alanların faaliyete geçirilmesi için çaba gösterilmektedir. Sanayi ve ticaret odasının faaliyete geçmesi ve Türkiye'den yeni bir kapı açılmasıyla Afrin ekonomik anlamda daha da hareketlenecek. Hedefimiz hayatın normale dönmesini hızlandırmak. Yerel meclisler olarak nüfus müdürlükleri açtık. Nüfus müdürlüklerinde Afrin'de yaşayan Suriyelilere geçici kimlikler verilerek daha düzenli bir sisteme geçilmesi sağlanacak." şeklinde konuştu.

Bölgede güvenlik çalışmalarının arttığını belirten Süleyman, Afrin'de araçlara yeni plakaların takılacağını ve araçların kayıt altına alınacağını bildirdi.

- "Afrin bugün özgürlüğü solumakta"

Afrin halkı da ilçelerindeki gelişmeden memnun.

Afrinli Mustafa Hamo, "Afrin bugün özgürlüğü solumakta. Aynı zamanda üretici projeler ve yatırımlara zemin oluşturulmasını dileriz. İstihdam fırsatı sağlansın ki ekonomi canlansın. İlçeyi rahatsız eden tek şey bölgede gizlenen terör örgütü mensupları. Daha sıkı güvenlik tedbirleri alınmasından yanayız." dedi.

Afrinli Ebu Muhammed de TSK ve ÖSO'ya Afrin'i terör örgütlerinden temizledikleri için teşekkür ederek, "Başlarda biraz sıkıntılar yaşamış olsak da şu an durumumuz çok iyi. Evimize, işimize rahat rahat gidebiliyoruz. Afrin'den çıkan sivillere sesleniyorum. Bölgemiz, evlerimiz şu an daha güvenli. Evinize dönün. Biz mutluyuz." diye konuştu.

- "Afrin'deki halk barış içinde yaşıyor"

Muhammed Cüneyt, Afrin'de geride kalan bir yıl içerisinde olumlu şeylerin kaydedildiğini aktararak, "Kültür ve fikir zenginliğini barındıran ilçemizde artık Afrin, Halep ve Şam çocuklarını bir okulda görüyoruz. El birliği ile bir binayı inşa ettiklerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Afrin'in bütün Suriyelileri kucakladığını belirten Cüneyt, "Afrin'deki halk barış içinde yaşıyor. Bir sonraki süreçte altyapının gelişmesi ve işsizliğe son verilmesi için projeler yapılmasını diliyoruz." dedi.

- "Eğitim, sağlık ve altyapıda çok ilerleme yaşandı"

Bir diğer Afrinli Ahmet Ali de bir yıl içinde farklı alanlarda olumlu adımların atıldığını dile getirerek, "Eğitim, sağlık ve altyapıda çok ilerleme yaşandı." diye konuştu.

Güvenlik alanında tedbirlerin artırılmasını istediklerini aktaran Ali, "Afrin'de Suriye'nin birçok bölgesinden tehcir edilen insanlar yaşıyor. Üretim sağlanan projelerin artmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin YPG/PKK zeytin dalı

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