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Afrin Çayı’nda ölü bulunan Suriyeli kadınlarla ilgili soruşturma devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı’nda ölü bulunan 3 Suriyeli kadınla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Afrin Çayı’nda ölü bulunan Suriyeli kadınlarla ilgili soruşturma devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı’nda ölü bulunan 3 Suriyeli kadınla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı’nda dün Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadın cesedi bulundu. Yaşları 50-60 arasında olan 3 kadının cesedi götürüldükleri Reyhanlı Devlet Hastanesi’ndeki incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından kimlikleri belirlenen 2 kadının cenazesi yakınlarına teslim edilirken, diğerinin ise kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Kadınların nasıl öldüğü otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

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Afrin Çayı’nda ölü bulunan Suriyeli kadınlarla ilgili soruşturma devam ediyorAfrin Çayı’nda ölü bulunan Suriyeli kadınlarla ilgili soruşturma devam ediyorAfrin Çayı’nda ölü bulunan Suriyeli kadınlarla ilgili soruşturma devam ediyor

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