Afrin’de bomba yüklü tankerle saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada en az 35 sivilin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Bakanlık yaptığı açıklamada "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katlettii, 30’dan fazla sivili de yaraladı." ifadelerine yer verdi.

İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katlettii, 30’dan fazla sivili de yaraladı. pic.twitter.com/KBnITo2EUc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020



