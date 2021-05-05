Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı." denildi. (AA)
Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı. pic.twitter.com/Ir2LFzpWPS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2021