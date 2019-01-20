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Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 12:30 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihin birinci yıldönümünde Afrin'de peş peşe bombalar patladı. Şehir merkezinde yolcu otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. İkinci saldırıda ise ilçe merkezindeki işlek bir caddede yer alan çöp konteynırına yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı tarihin birinci yıldönümünde, teröristler Afrin'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenledi.

Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği düşünülen bombalı iki saldırı meydana geldi.

İlk saldırıda, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba düzeneği, aracın ilçe merkezinde Kawa kavşağı olarak bilinen mevkiden geçtiği sırada infilak ettirildi.

Patlamada, otobüsteki 2 sivil hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı.

İKİNCİ SALDIRI

İkinci saldırıda ise ilçe merkezindeki işlek bir caddede yer alan çöp konteynırına yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkartılmasından sonra zaman zaman sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.(AA)

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Afrin patlama Zeytin Dalı Harekatı PKK YPG TSK

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