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Afrin’de PKK/PYD tarafından atılan füze hastaneye isabet etti: 6 ölü, 20 yaralı

12.06.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrin’e PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan füze ve top atışları hastaneye isabet etti. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı. Konuyla ilgili Hatay Valiliği tarafından da açıklama yapıldı.

Afrin’de PKK/PYD tarafından atılan füze hastaneye isabet etti: 6 ölü, 20 yaralı

Hatay Valiliği, Afrin’e PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan füze ve top atışlarının hastaneye isabet ettiğini, 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivil de yaralandığını açıkladı.

"HASTANENİN ACİL BÖLÜMÜNE İSABET ETTİ"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada,

“Rejim tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKK//PYD terör örgütü unsurlarınca yapılan grad füzesi ve top atışları Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesinin Acil Bölümüne isabet etmiştir. Hastanede tedavi görmekte olan 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20’nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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