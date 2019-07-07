HABER

Afrin'de terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposu bulundu. Depoda 300 kilo patlayıcı, onlarca el bombası, füzeler ile mühimmat ele geçirilirken, 3 terörist yakalandı.

Afrin'de terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

Aralarında Feylak Şam grubunun da bulunduğu Suriye Milli Ordusu güçleri, Afrin'in meydanı Ekbez köyünde bir evin; terör örgütü PKK/YPG'nin hücre evi ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Suriye Milli Ordu güçleri, köydeki eve operasyon düzenledi.

3 TERÖRİST YAKALANDI

Yapılan baskında hücre evinde PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı. Evde yapılan aramada ise 250 kilo TNT, 50 kilo C-4 patlayıcı, 90 el bombası, 20 havan topu mermisi, 12 Katyuşa füzesi, 200 el bombası fünyesi, 4 keskin nişancı dürbünü, çok sayıda dinamit lokumu ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bomba düzeneğinde kullanılan elektronik devreler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 teröristin sorgulanmasına başlandı.

71b66b2193396d39285dd44c019fc9c1

KAMYONETİN DEPOSUNDA 15 KATYUŞA FÜZESİ

Bu arada, bir gün önce de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Çobanbey bölgesinde durdurulan bir kamyonetin yedek deposunda 15 Katyuşa füzesi ile 13 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
Dostluk Koşusu’na bebekleriyle katıldılarDostluk Koşusu’na bebekleriyle katıldılar
Başkan Böcek'in ablası toprağa verildiBaşkan Böcek'in ablası toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin PKK mühimmat deposu

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'den kahreden haber! Hakkarili asker kazada hayatını kaybetti

KKTC'den kahreden haber!

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Gabar'da öldürüldüler

Kartal Belediyesi'nden ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin açıklama

Ağaçların kesilmesi iddialarına Belediye'den açıklama

Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Konya'da mide bulandıran olay!

Kazdağları rampaları sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkıyor

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.