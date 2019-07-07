Afrin'de terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

Aralarında Feylak Şam grubunun da bulunduğu Suriye Milli Ordusu güçleri, Afrin'in meydanı Ekbez köyünde bir evin; terör örgütü PKK/YPG'nin hücre evi ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Suriye Milli Ordu güçleri, köydeki eve operasyon düzenledi.

3 TERÖRİST YAKALANDI



Yapılan baskında hücre evinde PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı. Evde yapılan aramada ise 250 kilo TNT, 50 kilo C-4 patlayıcı, 90 el bombası, 20 havan topu mermisi, 12 Katyuşa füzesi, 200 el bombası fünyesi, 4 keskin nişancı dürbünü, çok sayıda dinamit lokumu ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bomba düzeneğinde kullanılan elektronik devreler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 teröristin sorgulanmasına başlandı.

KAMYONETİN DEPOSUNDA 15 KATYUŞA FÜZESİ



Bu arada, bir gün önce de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Çobanbey bölgesinde durdurulan bir kamyonetin yedek deposunda 15 Katyuşa füzesi ile 13 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

