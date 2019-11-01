HABER

Afrin'de yargılanan DEAŞ'lı teröristler görüntülendi! 'Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir'

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 15:03 | Son Güncelleme

Demirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini yerinde görüntüledi. Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalananları Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi. İşte DHA'nın Afrin'deki cezaevinde çektiği fotoğraflar...

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntülendi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.

İŞTE DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN YARGILANMALARINI İZLEYEN DHA'NIN HABERİ

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Jeremy Corbyn: Seçimi İçi Partisi kazanırsa ikinci bir Brexit referandumu düzenlenecekJeremy Corbyn: Seçimi İçi Partisi kazanırsa ikinci bir Brexit referandumu düzenlenecek
Suriye'de Türk-Rus devriyesi başladıSuriye'de Türk-Rus devriyesi başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin DEAŞ terörist

En Çok Okunan Haberler

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Kaliforniya'da partide dehşet! Saldırgan ateş açtı!

Silahlı saldırgan partide dehşet saçtı!

Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü

Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

ABD’de gizemli hastalıktan ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi

ABD’de gizemli hastalıktan ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi

'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in yakalanma görüntüleri!

Sokaklar savaş alanına dönmüştü! İlk kez ayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.