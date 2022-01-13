Afrin'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili Hatay Valiliğinden açıklama

Hatay Valiliği'nden Afrin'deki bombalı terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 SİVİL YARALANDI"

Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde, eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti. (AA)

