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Afrin'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili Hatay Valiliğinden açıklama

13.01.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrin'deki canlı bomba olduğu değerlendirilen terör saldırısına ilişkin Hatay Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilik, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Afrin'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili Hatay Valiliğinden açıklama

Hatay Valiliği'nden Afrin'deki bombalı terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 SİVİL YARALANDI"

Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde, eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti. (AA)

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