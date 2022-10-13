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Afrin'i kana bulayacaklardı! EGM duyurdu: Bombalı düzenek ile canlı bomba yeleği ele geçirildi

13.10.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriye'nin kuzeyinde bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden temizlenen Afrin'de, patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleği ele geçirildiğini açıkladı.

Afrin'i kana bulayacaklardı! EGM duyurdu: Bombalı düzenek ile canlı bomba yeleği ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesindeki Suriye Görev Gücü, patlamaya hazır 2 kilo 157 gram ağırlığındaki uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin'de patlamaya hazır 2 kilo 157 gram ağırlığındaki uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildiğini duyurdu.

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EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Eski Afrin Mahallesinde bir poşet içerisinde, 1 adet 1,5 m infilaklı fitil, 1 adet F1 fünye grubu, 870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildi. Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında ise 1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü, patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kg 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildi" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Afrin canlı bomba
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