Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nı yöneten İsmail Metin Temel, son Yüksek Askeri Şura toplantısında ‘orgeneralliğe’ terfi eden ve teğmenlikten başlayarak bir kez hariç sürekli terör olaylarının olduğu bölgelerde görev yapan Orgeneral Temel’in peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA PAYALAŞILDI

Sosyal medyada, ‘özel görevde’ çekildiği yazılarak paylaşılan fotoğraflarda, Temel Paşa’nın elindeki Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve poşusu dikkat çekti.

Vatan gazetesinde yer alan heberde, fotoğrafların 1990’lı yıllarda çekildiği ifade edilirken, Özel Kuvvetler’de de görev alan Temel'in, 1994 yılında Barzani ile Talabani arasında Kuzey Irak’ta çıkan çatışmalarda bölgede görev alan Türk askerleri arasında olduğu ifade edildi.



