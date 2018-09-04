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Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 07:32 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li rakibi Muharrem İnce'yi eleştirdiği konuşmasını alkışlayan ve İnce'nin 'Onun apoletlerini sökeceğim' diye tepki gösterdiği 'Afrin komutanı' Orgeneral İsmail Metin Temel'in, peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nı yöneten İsmail Metin Temel, son Yüksek Askeri Şura toplantısında ‘orgeneralliğe’ terfi eden ve teğmenlikten başlayarak bir kez hariç sürekli terör olaylarının olduğu bölgelerde görev yapan Orgeneral Temel’in peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA PAYALAŞILDI

Sosyal medyada, ‘özel görevde’ çekildiği yazılarak paylaşılan fotoğraflarda, Temel Paşa’nın elindeki Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve poşusu dikkat çekti.

metin temel

Vatan gazetesinde yer alan heberde, fotoğrafların 1990’lı yıllarda çekildiği ifade edilirken, Özel Kuvvetler’de de görev alan Temel'in, 1994 yılında Barzani ile Talabani arasında Kuzey Irak’ta çıkan çatışmalarda bölgede görev alan Türk askerleri arasında olduğu ifade edildi.


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