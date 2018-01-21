Afrin operasyonuna ünlü ismlerden destek mesajı yağdı

Son Güncelleme 9 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 11:00 |9 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde başlattığı operasyona ünlü isimlerden destek mesajı yağdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde başlattığı operasyona ünlü isimlerden destek mesajı yağdı.

Afrin operasyonuna ünlü isimlerden destek

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de üslenen terör örgütü PYD'ye 72 Türk jeti dün 17.00'den itibaren bomba yağdırmaya başladı. 108 hedef vuruldu, çok sayıda PYD'li terörist öldürüldü.

1 / 8 İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR İbrahim Tatlıses: Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun… Dualarımız sizinle… Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de üslenen terör örgütü PYD'ye 72 Türk jeti dün 17.00'den itibaren bomba yağdırmaya başladı. 108 hedef vuruldu, çok sayıda PYD'li terörist öldürüldü. 'Zeytin Dalı' operasyonunun amacı: Ulusal güvenliği tehdit eden unsurları yok etmek, terörü bitirmek, sınırımızdaki Afrin'in kontrolünü terör örgütü PYD/PKK'dan alıp Özgür Suriye Ordusu'na devretmek. Operasyona ünlü isimlerden destek mesajı yağdı

2 / 8 Fahriye Evcen Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda! Burak Özçivit: Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

3 / 8 Hande Yener Allah, tüm Mehmetçiklerimizin yanında olsun…Şanlı Türk ordumuzu korusun… Kalbimiz sizinle… Hayırlı haberlerinizi duymak dileğiyle.

4 / 8 Seren Serengil "Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz.

5 / 8 Pınar Altuğ Atacan Sağlıklı gidip dönün.

6 / 8 Filiz Akın Başladığı anlardan itibaren, evlatlarımızın hayatları için ellerimiz yüreklerimizde izliyoruz. Ordumuzun başarı haberlerinin devamı için dua ediyoruz.

7 / 8 Sinan Akçıl Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evel Allah. Aslanlar kalbimiz sizinle.