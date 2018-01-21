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Afrin operasyonuna ünlü ismlerden destek mesajı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 11:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde başlattığı operasyona ünlü isimlerden destek mesajı yağdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde başlattığı operasyona ünlü isimlerden destek mesajı yağdı.

Afrin operasyonuna ünlü isimlerden destek

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de üslenen terör örgütü PYD'ye 72 Türk jeti dün 17.00'den itibaren bomba yağdırmaya başladı. 108 hedef vuruldu, çok sayıda PYD'li terörist öldürüldü.

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İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR
İbrahim Tatlıses: Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun… Dualarımız sizinle… Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de üslenen terör örgütü PYD'ye 72 Türk jeti dün 17.00'den itibaren bomba yağdırmaya başladı. 108 hedef vuruldu, çok sayıda PYD'li terörist öldürüldü. 'Zeytin Dalı' operasyonunun amacı: Ulusal güvenliği tehdit eden unsurları yok etmek, terörü bitirmek, sınırımızdaki Afrin'in kontrolünü terör örgütü PYD/PKK'dan alıp Özgür Suriye Ordusu'na devretmek. Operasyona ünlü isimlerden destek mesajı yağdı
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Fahriye Evcen

Fahriye Evcen
Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda! Burak Özçivit: Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.
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Hande Yener

Hande Yener
Allah, tüm Mehmetçiklerimizin yanında olsun…Şanlı Türk ordumuzu korusun… Kalbimiz sizinle… Hayırlı haberlerinizi duymak dileğiyle.
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Seren Serengil

Seren Serengil
"Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz.
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Pınar Altuğ Atacan

Pınar Altuğ Atacan
Sağlıklı gidip dönün.
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Filiz Akın

Filiz Akın
Başladığı anlardan itibaren, evlatlarımızın hayatları için ellerimiz yüreklerimizde izliyoruz. Ordumuzun başarı haberlerinin devamı için dua ediyoruz.
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Sinan Akçıl

Sinan Akçıl
Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evel Allah. Aslanlar kalbimiz sizinle.
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Alişan

Alişan
Allah beraberinizde olsun. Dualarımız Mehmetçik için.
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Afrin operasyonu ünlülerden yorum

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bunlara sanatçı denemez. Gerçek sanatçı, BARIŞTAN KARDEŞLİKTEN VE İNSANLIKTAN YANA OLUR
bunlar hepsı yalaka güçlünün yanında yer alırlar sınırımızda işid varken neden bunları demedınız
ALLAH muaffak etsin en önemli dileğim yüce ALLAH tan noksansız olarak dönmeleri hiç bir annenin babanın yüreğine ateş düşmesin
BU CENNET VATAN DÜNYA HERKESE YETER HAİNLERİN OYUNCAGI OLMAYA GEREK YOK
Tamda adamların paylasımını burda haber yapmısnız masallah demek geliyor bu habere
Bu, barış için yapılan bir savaştır. Barışı sağlamanın yolu terörü bitirmektir. Bunu anlayabilen ve ordumuza-devletimize destek olan sanatçılara teşekkürler.
pınar altuğ nun mesajı manidar sağlıklı gidin dönün yoksa kocasını askerde aldatmış birisin sen
pek çoğu bedelli askerlik yapan yada çocuğunu bedelli askerlik yaptıran ünlülerimizin afrin harekatını desteklemelerini manidar buluyorum. Allah Mehmetçiklerimizi korusun
afrinin adını yeni duyup da bı kadar tantana yapan başka millet yoktur.
İnşallah Moral geceleri için Para talep etmezsiniz
nedense bütün erkek sanatçılar ünlüler hepside bedeli askerlik yaptı bari adam gibi çıkıp mesaj yolayin sürekli ne oluyorsa fakir mehmetcige oluyor
destek yazanlarinda durumu ortada.o kadar vatan severlerkiiii deymeyin :) hande yener,pınar altuğ
Bu ülkenin en değerli insanları (değerli dediysem parasal yönünden) sizlerin daha rahat daha lüks yaşamanız için savaşıyoruz. Siz sadece dua edin. Zenginlerde sadece dua etsinler.
zaten ancak sosyal medyadan destek verirler bunlar
sanatçı örnek insan olmalıdır ülkeye onları ayrıcalıklı kılan bütün ülke halkına erişebilmeleri dir buralarda bizlerde yorum yazıp bir çok arkadaşa ulaşabiliriz ama o yanlızca siteyi okuyan olur ama sanatçılar destek çıkınca bu bütün tv ve gazeteciler için değerli bir söz olur
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