AFRİN (AA) - CANKUT TAŞDAN - Afrin'de yeni kurulan polis teşkilatında yer alan ve "Komandos" adı verilen özel timler, Suriye Görev Gücü bünyesinde bölgede görev yapan özel harekat polislerince eğitiliyor.

Afrin'de yerel polis teşkilatı bünyesinde oluşturulan ve faaliyetlerini sürdüren "Komandos" adı verilen polis özel timlerinin eğitimleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Yaklaşık 150 personelden oluşan "Komandos" timleri, terör operasyonlarında görev almış uzmanlarca eğitiliyor.

Timlere spor, ilk yardım, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma-arama, meskun mahal operasyonu, terör olaylarına karşı önlem geliştirme, pusu ve pusudan kurtulma, arazi harekatı, mayın, bomba ve tuzaklamalara karşı harekat tarzı ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok konuda uygulamalı eğitimler veriliyor.

Timler, oluşabilecek herhangi bir olaya müdahale için 24 saat esasına göre kentin çeşitli noktalarında hazır bekliyor.