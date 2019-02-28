HABER

Afrin şehidi, ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 17:54 | Son Güncelleme

AFRİN'de Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Uğur Palancı, birinci ölüm yıl dönümünde İzmir'de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- AFRİN'de Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Uğur Palancı, birinci ölüm yıl dönümünde İzmir'de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Meslektaşları, mezarına Türk bayrağı serilmiş olan şehidi asker selamıyla selamlayıp, dua etti. Baba İhsan Palancı ise, "Onlar kahraman, en yüksek mertebedeler" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik geçen yıl yaptığı Zeytindalı Harekatı'nda, Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Uğur Palancı, birinci ölüm yılında İzmir'de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı KAHRAMANI UNUTMADILAR Uğur Palancı'nın görev yaptığı Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'ndaki silah arkadaşları, şehidin ailesiyle Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında bir araya geldi. Emekli polis olan baba İhsan Palancı, anne Yasemin Palancı ve kardeşleri Kadir Palancı ile Ümit Palancı, şehidin silah arkadaşlarını karşılayıp, onlara gül verdi. Şehit askerin Türk bayrağıyla örtülen mezarının başında Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kılınç ile Afrin'e yönelik operasyonda kahramanca mücadele eden askerler, selam verip dua etti. Bu sırada aile üyeleri birbirine destek olup ayakta durmaya çalıştı. Duaların edilmesinden sonra aile üyeleri, şehitlerinin silah arkadaşlarına tek tek sarılıp onları yolcu etti. Askerler de, şehidin mezarı başında asker selamıyla ona olan saygılarını bildirdi. Törenden sonra açıklama yapan baba İhsan Palancı, "Buradaki herkes bizim evladımız. Onlar kahraman, en yüksek mertebedeler" dedi.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Bu acıya yürek dayanmaz...Bu acıya yürek dayanmaz...
Kocasının kestiği ağacın altında kalan kadın öldüKocasının kestiği ağacın altında kalan kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.