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Afrin şehidi için mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu.

Şehit için Hamidiye Mahallesi'ndeki bir salonda program düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programda yaptığı konuşmada, Afrin'de terör örgütlerinin bertaraf edilmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Şehit Çubukçu ve tüm şehitlerin birer kahraman olduğunu belirten Erin, şunları kaydetti:

"Üzerinden bir yıl geçti. Gönülden inanıyoruz ki Muhammed Cihangir ve onun gibiler, bilmediğimiz, aklımızın ermediği bir mekanda sizleri, bizleri ve tüm ümmeti temaşa ediyorlar. Bizlerin, onların uğrunda canlarını feda ettiği değerlere ne kadar sahip çıktığımızı gözlüyorlar. Onların geride bıraktıkları emanetlerine sımsıkı sarılarak, onların canlarını uğruna feda ettikleri değerlerin idrakine vararak, birbirimize kardeşçe sarılarak, tüm ümmetin ve mazlumların beklediği nihai başarıyı ve zaferi elde etmek için canla başla üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Allah, bizleri onların canlarını feda ettiği değerlere sımsıkı sarılarak layıkıyla yerine getirenlerden eylesin."

Şehitler için dua edilen programa, şehidin ailesi ve yakılarının yanı sıra, gaziler, askeri ve sivil erkan ile protokol üyeleri de katıldı.

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mevlit okutuldu Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Türk Silahlı Kuvetleri

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