HABER

Afrin şehidi sivillerin isimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

TÜRK  Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesindeki  terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, teröristlerin Reyhanlı'ya attığı roketlerle şehit olanların isimleri 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Anıtı'na yerleştirilerek ölümsüzleştirildi.

Afrin şehidi sivillerin isimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, teröristlerin Reyhanlı'ya attığı roketlerle şehit olanların isimleri 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Anıtı'na yerleştirilerek ölümsüzleştirildi.
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 11 Şubat 2013'te bombalı aracın patlatılması ile meydana gelen terör olayında şehit olan İbrahim Yalçınkaya, Hasan Dağ, Ahmet Taş, Ali Sille, Ata Yıldız'ın isimleri Reyhanlı'daki Şehitler Anıtı'na monte edilmişti. Geçen yıl Ocak ayı ve Şubat ayı başlarında, Afrin ve Cinderes'ten terör örgütlerinin ilçeye attıkları roketlerle şehit olan Fatma Avlar, Rifat Sinirli ile Ahmet Şanverdi'nin de isimleri anıta yerleştirildi.
Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen iki ayrı araçla yapılan bombalı saldırıda şehit olan 53 kişinin isimlerinin yer aldığı anıta 11 Şubat 2013'teki saldırıda yaşamını yitiren 5 kişi ile Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Fatma Avlar, Rifat Sinirli ile Ahmet Şanverdi'nin isimlerinin ailelerin de talebi doğrultusunda anıta konulduğunu söyledi.
FOTOĞRAFLARI DA DERNEKTE YERİNİ ALDI
Tuna, 11 Mayıs'taki patlamada şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı dernekteki panoya Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların fotoğraflarının da konulduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Afrin şehidi sivillerin isimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'ndaAfrin şehidi sivillerin isimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'ndaAfrin şehidi sivillerin isimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'ndaAfrin şehidi sivillerin isimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Denizli'de okullara kar tatiliDenizli'de okullara kar tatili
GÜNCELLEME - Otomobil dereye düştü: 8 ölüGÜNCELLEME - Otomobil dereye düştü: 8 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timindeki firari eski asker, 30 aydır her yerde aranıyor!

Suikast timinin 'tek firarisi' 30 aydır aranıyor!

Sinir krizi geçiren genç evdeki eşyalarını sokağa fırlattı

Sinir krizi geçiren genci bir tek 'o' durdurabildi

Antalya'da köpek dehşeti... 67 yaşındaki kadının kafa derisi koptu!

Antalya'da köpek dehşeti... Kafa derisi koptu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.